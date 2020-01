Provincia Bat - Giovani & Futuro: il senatore Armando Siri incontra i giovani

A pochi mesi dal voto per il rinnovo del Consiglio Regionale, tutti i partiti dell’arco costituzionale si mettono in movimento, lanciando le proprie proposte e incontrando i cittadini sul territorio. Proprio in tale funzione, stasera 24 gennaio alle ore 20:00, presso il ristorante “Brigantino 2” di Barletta, si svolgerà l’evento denominato “Giovani & Futuro”.

Un incontro organizzato da Lega Giovani Bat, con la presenza di vari ospiti, tra parlamentari e dirigenti locali e che vedrà la partecipazione del Senatore e già Sottosegretario all' Infrastrutture e Trasporti, Armando Siri. Tema portante della seduta sarà il dibattito sul cambiamento e sulle prospettive di sviluppo, tematiche sempre molto calde e sentite, per le quali la politica deve mettere in atto misure efficienti e concrete.

Tra i relatori dell’incontro saranno presenti anche l’ Avv. Giovanni Riviello (Segretario Provinciale Lega BAT) e Ruggiero Grimaldi Responsabile Provinciale Lega Giovani BAT). Il giovane referente Grimaldi, in tale occasione ha sottolineato l’importanza dell’incontro ed invita tutti i giovani a mobilitarsi ed a prendervi parte:

“Il Sen. Siri, sa come offrire spunti e riferimenti importanti alle giovani generazioni è anche Presidente e Fondatore della Scuola di Formazione Politica della Lega, che negli anni ha visto la partecipazione di migliaia di ragazzi. Sintomo di come il nostro partito investa su contenuti ed idee piuttosto che mera propaganda.”