Consiglio comunale, seduta il 29 gennaio

Il Consiglio comunale è convocato, presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, per il 29 gennaio 2020 con inizio alle ore 16,00 in prima convocazione ed il giorno 30 gennaio con inizio alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Ordine del giorno

Interrogazioni e interpellanze;

Mozione ex articolo 56 e seguenti del vigente regolamento del consiglio comunale ad oggetto: iscrizione della città di Barletta all’anagrafe antifascista promossa dal comune di Stazzema – Approvazione.

Relazione della Commissione Consiliare Permanente Controllo e Garanzia presa d’atto.

Riconoscimento e presa d'atto debiti fuori bilancio derivante da sentenza n. 307/19 - Avvocatura.

Riconoscimento e presa d'atto debiti fuori bilancio derivante da sentenza n. 250/19 - Avvocatura.

Mozione - Attuazione del fondo rotativo destinato alla installazione di impianti fotovoltaici denominato reddito energetico.

Iniziativa in materia di contrasto allo spreco alimentare.

Interventi di prevenzione e contrasto alla droga e alle dipendenze patologiche e test antidroga.

I lavori saranno trasmessi in diretta televisiva su Amica 9 TV, emittente di Mediacom srl, Canale 91 del digitale terrestre e in streaming live o on demand all’URL: barletta.videoassemblea.it