"Opencamera" con l'on. Gemmato, a Bari anche delegazione Fdi Barletta

Sabato 18 gennaio, alle ore 10.30 all'Hotel Palace (Bari, via Francesco Lombardi, 13), il circolo di Fratelli d'Italia di Barletta parteciperà all'appuntamento periodico di "#Opencamera", in cui l'on. Marcello Gemmato illustrerà i lavori del Parlamento e delle Commissioni affinché tutti abbiano la possibilità di avvicinarsi e di partecipare alla politica nazionale e al lavoro che Fratelli d'Italia svolge alla Camera e nelle Commissioni.

Non mancheranno riflessioni sulla politica regionale, per questo il Segretario cittadino Stella Mele e il co-coordinatore Gigi Antonucci insieme ad una folta delegazione di iscritti e dirigenti, parteciperanno all'evento che accorcia le distanze tra istituzioni e cittadini, recependo stimoli, suggerimenti e segnalazioni che verranno poi portate all'attenzione del Parlamento e del Governo e trasformate - se necessario - in atti parlamentari.”