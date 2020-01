Primarie centrosinistra Puglia, Caracciolo: «La BAT risponde presente a Michele Emiliano»

“Ha vinto Michele Emiliano, ha vinto la democrazia. Ora tutti insieme mettiamoci al lavoro per vincere le elezioni della prossima primavera”. Il consigliere regionale Filippo Caracciolo interviene sul risultato delle primarie del centrosinistra.



“Nonostante tutte le polemiche che hanno accompagnato questo appuntamento - afferma Caracciolo- la partecipazione è stata straordinaria ed ha legittimato la candidatura di Michele Emiliano alla presidenza della Regione Puglia. A tal proposito mi preme sottolineare la grande risposta della BAT che ha espresso in maniera quasi plebiscitaria il suo consenso verso Michele Emiliano e verso un’ esperienza di governo che non può che definirsi positiva. Ora c’è bisogno di continuità per portare avanti la nostra idea di Puglia, ed è per questo che dobbiamo lavorare”.



“Per Michele Emiliano e per tutto il centrosinistra - conclude Caracciolo- comincia ora una lunga battaglia da condurre con forza ed entusiasmo nel segno della continuità”.