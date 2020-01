Primarie centrosinistra Puglia, si vota a Barletta

Dalle ore 8 alle 20 di oggi, domenica 12 gennaio, in 272 seggi allestiti nella nostra regione si vota per le Primarie del centrosinistra che decreteranno il candidato Presidente alla Regione Puglia. Nel comune di Barletta il seggio è ubicato presso la sede PD in via Milano, 1.

Possono votare tutti i cittadini italiani, dell'Unione europea o di altri Paesi extra europei ( purché in possesso di permesso di soggiorno) residenti in Puglia, che abbiano compiuto 16 anni entro il 31 dicembre 2019. Per il riconoscimento sarà necessario presentare la carta d’identità o la patente di guida. Inoltre, è necessario versare un contributo minimo di 1€.

Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura del voto, quindi il risultato si dovrebbe conoscere in poche ore. Il governatore uscente Michele Emiliano punta alla seconda legislatura ma dovrà vedersela con gli altri tre candidati: il consigliere regionale Fabiano Amati, l'ex europarlamentare Elena Gentile ( entrambi del Partito democratico) e il sociologo Leonardo Palmisano, sostenuto da Possibile, il partito di Giuseppe Civati.