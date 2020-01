Movimento Sociale Fiamma Tricolore Barletta, inaugurazione sezione in via Carli

Oggi, sabato 11 gennaio, alle ore 17.00, il Movimento Sociale Fiamma Tricolore di Barletta presenta a pubblico e stampa le iniziative per il 2020 e la nuova Sezione in via Carli n.7.

Interverranno la Senatrice Adriana Poli Bortone ed il coordinatore cittadino Avv. Carmine Di Paola.

La cittadinanza è invitata.