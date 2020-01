Marcia contro le mafie a Foggia, presente il sen. Damiani (FI)

Grande partecipazione al corteo contro le mafie che, nel pomeriggio di ieri, 10 gennaio, ha attraversato la città di Foggia per dare un segnale tangibile di rifiuto di ogni forma di illegalità. Tante fasce tricolore indossate dai sindaci e dai rappresentanti istituzionali provenienti da tutta la Puglia, tanti gonfaloni dei comuni che si associano alla risposta ferma e decisa delle nostre comunità contro intimidazioni e violenze che minacciano la sicurezza dei cittadini.

"Ho voluto essere presente a questa manifestazione come cittadino e come rappresentante delle istituzioni e di un partito che ha tra i suoi valori fondanti il rispetto delle libertà, sociali ed economiche, di tutti - dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani - È inaccettabile che in questo territorio, nei primi giorni dell'anno, si siano già consumati episodi criminali gravissimi. Fondamentale essere in prima linea per combattere la presenza di illegalità sia nella pubblica amministrazione che nel tessuto socio-economico, che soffocano lo sviluppo e compromettono la convivenza civile".