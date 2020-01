Barletta Capitale Cultura 2021, Doronzo: "Errore dividere il territorio invece di unirlo"

"Barletta Capitale della cultura? È un'idea sensata e lungimirante tant'è che due anni fa l'avevamo proposta per primi nella nostra campagna elettorale in cui mi proponevo come candidato sindaco". Nel dibattito pubblico che sta animando da qualche giorno la discussione cittadina sia sulla stampa locale che sui social interviene anche il consigliere comunale di Coalizione Civica Carmine Doronzo, già candidato sindaco alle ultime amministrative.

"Possiamo dunque gioire per questa candidatura?

Se mi limitassi a dire "sì, Barletta è bellissima, viva Barletta, a morte gli altri" farei un'operazione demagogica, campanilistica e priva di intelligenza istituzionale.

Mi sembra doveroso fare alcune premesse:

- l'enorme patrimonio artistico della nostra città senza una sua conservazione e valorizzazione è nulla

- le lodevoli iniziative culturali nate negli ultimi anni dall'intraprendenza di associazioni, istituti scientifici e privati cittadini, ancorché patrocinate dal comune, non esonerano lo stesso dal mettere in atto una programmazione culturale per la città e, aggiungo, per il territorio

- il patrimonio culturale non è solo materiale ma anche immateriale (tradizioni, educazione, conoscenza, competenze) da tramandare alle future generazioni, e in questo patrimonio la politica e la cultura dell'amministrare la cosa pubblica giocano, a mio avviso, un ruolo fondamentale. Ogni comportamento immorale, ogni malcostume, ogni svilimento della Cultura attraverso atti o persone discutibili, finiscono per danneggiare quel patrimonio ad una velocità di gran lunga superiore di quella necessaria a ricostruirlo.

Su questa vicenda pesa, inoltre, una gestione improvvisata da parte del Comune di Barletta. In primis per il mancato coinvolgimento, nel pensare e discutere la candidatura, di quel tessuto organizzato pubblico/privato di cui ci si fregia solo quando si tratta di tagliare i nastri di "doni" già impacchettati ad arte da parte di chi ha studiato, faticato, progettato, organizzato, lavorato, anche sotto forma di volontariato. E in secondo luogo per l'isolamento in cui si è venuta a trovare la città di Barletta a seguito della candidatura per il medesimo titolo della città di Trani, pubblicizzata con largo anticipo e già sostenuta da tutti i comuni della provincia Bat e dalla Regione Puglia.

Oggi mi chiedo - e siamo in tanti a porci la stessa domanda - se fosse proprio necessario andare a dividere un fronte territoriale invece di unirlo (magari anche con il coinvolgimento della città di Andria). E al tempo stesso mi domando se, qualora la competizione dovesse concludersi con successo per Barletta o per Trani in competizione tra loro, se questo non rischierebbe di provocare un rallentamento della collaborazione territoriale che, invece, mi pare assolutamente necessaria non solo dal punto di vista della costruzione di un'offerta culturale integrata ma anche per quella ricettiva e per la messa a disposizione della macchina istituzionale a 360°.

Allora sì, ne guadagneremmo in credibilità e potremmo anche urlare tutti senza sembrare patetici: "viva la nostra città".

Capisco bene che in un tempo in cui la politica è fatta di annunci sparati alla velocità della luce, a volte l'annuncio stesso può generare un consenso superiore al risultato che vuole raggiungere, anche a prescindere dal raggiungimento dello stesso. E capisco anche che con le tornate elettorali alle porte questo approccio si faccia ancora più schizofrenico. Ma vorrei arrivasse un giorno in cui la politica cominciasse a fare i conti con le parole "serietà", "programmazione", "sostenibilità" e "futuro", il modo migliore per volare alto con le idee ma allo stesso tempo tenere i piedi per terra, garantire qualità, oltre che quantità, ed evitare brutte figure.