Festività natalizie, gli auguri del sen. Dario Damiani alla città

"Un sincero augurio di Buon Natale e sereno Anno Nuovo alla nostra città, che possa migliorare di giorno in giorno per garantire a tutti noi una qualità di vita, personale e sociale, sempre più elevata". Il senatore di Forza Italia Dario Damiani invia un messaggio augurale in occasione delle festività natalizie.

"Chi sceglie di fare politica, a qualunque livello e in qualsiasi ruolo, deve avere questo principale obiettivo nel cuore, ma anche nella mente direi, perché la passione è necessaria ma non sufficiente: servono competenze, studio, tanto lavoro, capacità di dialogo, collaborazione. Grazie al sostegno costante di tanti concittadini, ho avuto l'onore in questi anni di poter rappresentare gli interessi della nostra comunità in diverse sedi istituzionali, dal Comune alla Provincia, fino in Parlamento.

Amministrare la cosa pubblica è un impegno gravoso ma che restituisce grandi soddisfazioni quando i progetti prima immaginati, poi perseguiti e infine realizzati, vedono la luce per soddisfare al meglio un interesse collettivo. Si conclude per me un 2019 di attività politica intensa, nel quale ho cercato di declinare il mio impegno nazionale anche in chiave locale, per la realizzazione di obiettivi utili e concreti a beneficio del nostro territorio. Spero di aver onorato al meglio il mio ruolo in questo primo anno e mezzo di mandato: il mio impegno prosegue e insieme, ciascuno col proprio contributo, sono certo che sapremo ambire e raggiungere tanti altri traguardi positivi nel nuovo anno che arriva".