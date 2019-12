A Barletta Direzione Italia approda in Fratelli d'Italia

Si allarga la famiglia di Fratelli d’Italia anche a Barletta: con una nota la segretaria cittadina Stella Mele (che è anche membro dell’Assemblea Nazionale del partito di Giorgia Meloni), scrive “a nome del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia rivolgo formale benvenuto agli amici ex Direzione Italia che entrano ufficialmente a far parte della nostra squadra e che, in ogni Comune della Puglia, ci affiancheranno nel continuo percorso di crescita del partito”. Fra questi, a Barletta, l’assessore Gennaro Cefola e i consiglieri comunali Luigi Rosario Antonucci e Riccardo Memeo.

Alla luce della confluenza del partito di Raffaele Fitto in Fratelli d'Italia, nel comune di Barletta a Stella Mele si affiancherà il co-coordinatore Luigi Antonucci. Entrambi i consiglieri comunali, lavoreranno al rafforzamento del partito di Giorgia Meloni sul territorio, pronti ad affrontare le sfide elettorali che verranno, a cominciare dalle regionali di primavera.

"Con il consigliere Antonucci - dichiara Stella Mele - che diventa anche membro di diritto del coordinamento provinciale, a seguito della nomina del coord. prov.le Raimondo Lima, sono certa che il progetto politico di Fratelli d’Italia troverà ancora più forza e più vigore per affrontare le sfide del futuro".