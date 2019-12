Disagi residenti via Callano e via Andria, incontro pubblico con Coalizione Civica

"La politica, quando è fatta seriamente e da persone serie, non può permettersi di dimenticare chi versa in condizioni di bisogno o disagio e ha il dovere di dare risposte chiare ed immediate. Il grido disperato lanciato dai residenti di Via Andria e Via Callano, da mesi segregati nelle loro stesse case perché, di fatto, tagliati fuori dal resto della città, non può restare inascoltato". A raccogliere l'appello per una soluzione non più differibile sono i consiglieri comunali di Coalizione Civica Doronzo, Filannino e Quarto.

"Abbiamo criticato dal primo momento la decisione dell’amministrazione Cannito di procedere con la cantierizzazione del sottovia di via Andria senza prima prevedere una viabilità alternativa per i residenti e abbiamo atteso, speranzosi, che gli impegni presi da sindaco e assessori circa l’apertura di un passaggio pedonale producessero effetti immediati.

Oggi siamo costretti a chiedere pubblicamente che siano superati gli intoppi burocratici e che si dia subito seguito ai lavori di realizzazione del varco, vista la disponibilità di Italiana Petroli e Ferrotramviaria.

Al tempo stesso preannunciamo la nostra proposta affinché il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio 2020, approvi un atto di indirizzo finalizzato all’esenzione dei tributi per i cittadini colpiti da questo disagio che si protrae ormai da quasi un anno.

Di queste ed altre proposte per la città, che sottoporremo al consiglio in sede di approvazione del bilancio, discuteremo domenica mattina, a partire dalle ore 11.00, in corso Vittorio Emanuele presso il civico 63, in occasione dello scambio degli auguri di Natale, un momento di aggregazione ma anche di riflessione al quale invitiamo tutta la cittadinanza".