Appalto lavori stadio Puttilli, il sen. Damiani (FI): «Ancora buone notizie per la città»

Fioccano buone notizie in queste ultime giornate dell'anno per le infrastrutture cittadine. I lavori per la ristrutturazione dello stadio Puttilli sono stati appaltati e, tempo 8 mesi, restituiranno alla comunità un essenziale luogo di sport e aggregazione.

"Grande merito va riconosciuto all'amministrazione, al sindaco Cannito e all'assessore Calabrese, che con tenacia hanno perseguito un obiettivo che dopo anni si appresta a diventare finalmente realtà. Grazie, infine, al Coni che ha preso in carico la procedura e la sta finalizzando nei tempi e modi stabiliti. La città merita questo e molto altro, e con l'impegno concreto e la collaborazione fattiva fra enti stiamo dimostrando di saper realizzare tanto per migliorare la qualità del nostro vivere comune", dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani.