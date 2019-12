Finanziamenti al porto di Barletta, Ceto (FI): «La politica concreta porta sempre i suoi frutti»

"La politica, quando concreta, porta sempre i suoi frutti, prima o poi. Li ha già portati in passato, quando la nostra Provincia, governata dal centrodestra, impegnò ben 2,8 milioni di euro per il porto di Barletta. Oggi, proseguendo sulla strada già intrapresa da diversi anni, grazie al Senatore di Forza Italia Dario Damiani, firmatario e promotore di un emendamento in manovra finanziaria, a Barletta andranno 2 milioni di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021. Ammonta, infatti, a 5 milioni di euro il finanziamento per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del Porto di Barletta (con allungamento dei moli)". A ribadire la buona notizia per la città e il territorio è il segretario cittadino di Forza Italia, Giovanni Ceto.



"Segnale forte e preciso che Forza Italia continua a lavorare alacremente, per il proprio territorio e a livello locale con la segreteria cittadina e a livello nazionale fregiandosi ed ottimizzando al meglio il ruolo e la figura del Senatore Dario Damiani, che continuerà a lavorare mantenendo fede a quanto detto durante i periodi di campagna elettorale e non, come accade di frequente ad altri, fregiandosi di meriti altrui a bocce ormai ferme.

Un primo step, questo del finanziamento per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del Porto di Barletta, con la precisa volontà di essere sempre presenti politicamente come Partito e con la voglia di continuare sempre ed ancora a crescere, per portare risultati concreti che possano valorizzare sempre di più il nostro territorio", conclude Ceto.