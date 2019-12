Serata degli Auguri 2019, incontro pubblico con il sen. Dario Damiani

Una serata per condividere con i cittadini il piacere del clima natalizio, occasione per tracciare anche un bilancio dell'attività parlamentare svolta nel corso di questo anno che si conclude. Il senatore di Forza Italia Dario Damiani terrà un incontro aperto al pubblico venerdì 20 dicembre alle ore 20 presso "Itaca Hotel" di Barletta.

Un appuntamento annuale che si rinnova, anche alla luce delle recenti novità positive per la città e il territorio, come l'approvazione in manovra finanziaria di un finanziamento di 5 milioni di euro per il porto di Barletta.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento conviviale, di incontro e scambio di opinioni, per un brindisi beneagurante al futuro della città e del Paese.