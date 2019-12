ANFI, il consigliere regionale Mennea socio benemerito

"Aver fornito un valido apporto alle attività che la sezione Anfi di Barletta ha sempre sapientemente svolto". Con questa motivazione, il 10 dicembre scorso, al consigliere regionale Ruggiero Mennea è stato consegnato l'attestato di socio benemerito dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia (Anfi), a conclusione del convegno su “I nuovi rischi della rete informatica dall’adescamento online al sexting”, tenutosi nell’Istituto liceo scientifico “Cafiero” di Barletta. L’incontro è stato organizzato dalla sezione barlettana dell'Anfi e ha visto la partecipazione del presidente della stessa, il lgt Antonio Filannino; del dirigente del “Cafiero”, Salvatore Citino, e del vicepresidente nazionale dell’Anfi centromeridionale, Antonio Maria La Scala, docente universitario in discipline penalistiche e presidente nazionale di Gens Nova.

"Ringrazio l'Anfi per la stima e la fiducia dimostrate - commenta Mennea - per questo che non è un atto usuale di gratitudine per aver apprezzato l'impegno che, quotidianamente, svolgiamo per la collettività accanto all'associazione che è molto sensibile soprattutto sulle problematiche dei giovani e affronta le questioni senza girarci intorno. Il professor La Scala poi è un esempio concreto di questo modo di diffondere - sottolinea - la cultura della prevenzione tra i ragazzi, in maniera instancabile e passionale".

"Continueremo a lavorare insieme - conclude Mennea - , soprattutto parlando ai giovani che hanno sete e curiosità di conoscere mondi che, difficilmente, riuscirebbero a scoprire nella realtà virtuale".