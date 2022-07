Barletta Ricettiva su nuova Giunta: "Subito tavolo permanente sulle criticità"

“Giungano al nuovo Sindaco di Barletta, Cosimo Damiano Cannito, le mie congratulazioni unite a quelle di tutta l’Associazione Barletta Ricettiva che rappresento per l’importante risultato raggiunto". A scrivere il presidente dell'associazione Raffaele Rizzi.

“Auguro al nuovo Sindaco e alla nuova Giunta, un proficuo lavoro per la ricostruzione del tessuto imprenditoriale della città, fondamentale per la ricrescita economica del territorio post pandemia. Abbiamo avuto modo di confrontarci con il Sindaco Cannito durante la campagna elettorale e di apprezzare la fiducia che pone nel rapporto con le associazioni. Ci auguriamo che da subito, come anche annunciato nelle sue prime dichiarazioni, la nuova Amministrazione dia vita ad un tavolo permanente di confronto con le Associazioni di categoria in modo da affrontare in maniera sistematica le principali problematiche che affliggono Barletta: dalla sicurezza, dal decoro, all’abusivismo, dalla Ztl ai trasporti.”

“La nostra Associazione sarà come sempre disponibile al dialogo e a fornire strumenti e valutazioni che vadano nell’esclusivo interesse dello sviluppo di Barletta e siano di supporto per chi ogni giorno in questa splendida città lavora, contribuendo alla sua crescita”.