Filippo Caracciolo: «Fare politica significa scegliere da che parte stare»

«In un vecchio film di Pippo Franco, il protagonista, diviso tra l’ affetto di due diversi parenti, per non scontentare né l’uno né l’altro, decise di sdoppiarsi, durante un derby tra Roma e Lazio, in tifoso di ambedue le squadre: un momento di celeste vestito, indossava, tra scuse ed artifizi vari, la maglietta giallo rossa, l’attimo dopo. Ma, ahimè, la verità, prima o poi viene a galla ed il nostro povero protagonista perse irrimediabilmente ambedue gli affetti. Nella vita reale, e quindi anche in politica, non succede sempre così: a volte vestire maglie diverse paga. Ma mai a lungo». Così il consigliere Filippo Caracciolo.

«Il risultato elettorale - continua - di Barletta mi ha ricordato quel vecchio film, e ed ancora di più, me lo ha ricordato il comportamento di qualche dirigente locale, pronto alla critica interna ma mai espressa nelle sedi più opportune; pronto alla condanna, ma anche ad applaudire gli avversari. Sempre nel Pd, ma anche concretamente presente in campo avverso. Doveroso è il ringraziamento a tutti quei tifosi, che a partire dalla Segreteria Cittadina, con l’ottima Segretaria Cascella, e dai componenti di quella regionale, sono rimasti con noi sullo stesso spalto e con la stessa maglia. Questa lealtà ha portato infatti il Pd ad essere il primo partito a Barletta. Con questa squadra, lo scudetto sarà l’obiettivo della prossima volta, perché da noi, i tifosi hanno nel cuore una squadra sola».

«È vero però che la realtà a volte supera la fantasia. E se il povero Protagonista era per lo meno mosso dalla volontà di andare d’accordo con tutti, nella vita reale si indossa l’altra casacca per ben altri motivi. E quasi mai tanto nobili. Ma i barlettani hanno vista buona e memoria lunga e, diversamente dai film, fare politica significa scegliere da che parte stare. Un campo così largo, non lo ha mai visto nessuno».