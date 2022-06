Strade dello shopping: «Auguri al dott. Cannito affinché Barletta diventi città capofila nella BAT»

L’ Associazione Strade dello Shopping augura al nuovo Sindaco di Barletta, dottor Mino Cannito, un proficuo lavoro affinché nel quinquennio del suo mandato Barletta possa diventare vera città capofila della provincia BAT.

«Ci auguriamo - comunicano - che sin da subito la nuova Amministrazione dia vita ad un tavolo permanente di confronto con le Associazioni di categoria in modo da affrontare in maniera sistematica le principali problematiche che affliggono Barletta: dal decoro urbano, all’abusivismo, alla sicurezza e ai problemi del traffico e della carenza di parcheggi nel centro città.

La nostra Associazione sarà come sempre disponibile al dialogo e a fornire strumenti e valutazioni che vadano nell’esclusivo interesse dello sviluppo di Barletta e siano di supporto per chi ogni giorno ama questa splendida città e desidera essere attore protagonista della sua crescita».