Avv. Peschechera: «Questa volta il Sindaco Cannito potrà avvalersi di menti politicamente argute»

«Con la elezione e proclamazione del nuovo Sindaco, Barletta si appresta a vivere una nuova stagione amministrativa. In questa tornata elettorale non certamente elegante e neppure molto educata, c'è stato chi ha creduto all'onnipotenza di sommatorie matematiche non dando il giusto valore al fattore dell'intelligenza emotiva che, invece, può divenire determinante nelle scelte soprattutto quando si è delusi o sfiduciati». A scrivere è l'avv. Carmela Peschechera, Presidente del Consiglio Comunale di Barletta nei quasi 5 anni di mandato del Sindaco Pasquale Cascella.

«Il Sindaco - commenta - oggi è un leader eletto che, per farsi votare, deve far innamorare gli elettori della idea che lui stesso ha di sé quale uomo politico. Gli amori dirigono le scelte in ogni caso ed evento di vita. Come per tutti gli amori, anche quelli politici di alcuni possono apparire ad altri irrazionali ma se risultano vincenti è perché in quel un dato momento storico-sociale vengono percepiti come i più affini ed affidabili».

«Sarà poi il corso degli eventi - prosegue - a confermare se ciò sia effettivamente vero. Questa seconda volta il Sindaco Cannito potrà avvalersi di menti politicamente argute con le quali ha costruito l’attuale positivo risultato. I Barlettani tutti vogliono ora vedere all'opera la nuova amministrazione cittadina. Si augurano che faccia meglio del non eccelso recente passato e, se questa è la premessa, l’obiettivo non dovrebbe essere difficilissimo da raggiungere».

«Buon lavoro - conclude - di democrazia a tutti, maggioranza e opposizione di Barletta!».