Imprenditori di via Foggia: «Ci auguriamo che sia davvero il sindaco di tutti»

Anche gli imprenditori di via Foggia, con il loro portavoce, Aldo Musti, si uniscono agli auguri di buon lavoro al nuovo Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, ed a tutti i consiglieri, di maggioranza e di opposizione.

«Ci auguriamo - scrivono - che sia davvero il Sindaco di tutti, e che davvero voglia far voltare pagina a Barletta, nella ricerca dell’interesse della comunità locale, e che il Comune diventi finalmente la “casa di vetro” per i cittadini. Ci auguriamo, soprattutto, che manterrà le promesse. In particolare, di attivarsi per l’inserimento della zona merceologica di via Foggia nelle zone ZES (Zone Economiche Speciali), e di ultimare il completamento dei via dei Muratori con via degli Artigiani».

«Per quanto concludono - ci riguarda come imprenditori, continueremo ad essere quello che eravamo: amici leali di chi rispetta la legge ed il bene comune, avversari irriducibili dei ladri di legalità».