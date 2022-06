Ballottaggi, Roberto Marti: «La Lega in Puglia vince con classe dirigente seria e competente»

«Barletta, Castellana Grotte, Galatina, Molfetta. Abbiamo vinto portando al governo di queste città i nostri uomini e le nostre donne, con loro hanno vinto programmi elettorali credibili e pragmatici. Fabio Vergine a Galatina ha strappato la vittoria al sindaco uscente, con una impresa storica». Questo il commento del senatore Roberto Marti.

«A Barletta - aggiunge - unico capoluogo ai ballottaggi, Mino Cannito ha staccato la sua avversaria di 20 punti con la Lega in maggioranza. A Castellana Grotte ha vinto il nostro Domi Ciliberti, persona preparatissima e capace che ha vinto con oltre il 60% dei consensi ottenendo un forte mandato popolare per cambiare in meglio la città delle grotte. E poi a Molfetta, dove si riconferma Tommaso Minervini. È un risultato di cui vado fiero, anche perché arriva in un momento complicato per il centrodestra».

«La Lega in Puglia - conclude - seleziona una classe dirigente seria, competente e adeguata alle sfide importanti di questo momento storico. Così vinciamo»