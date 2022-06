Doronzo: «Il risultato elettorale dice che il centrosinistra così com'è non va più bene»

«Tanti auguri al sindaco Cannito, è stato riconfermato alla guida della città». A parlare il candidato Carmine Doronzo, che prosegue: «avrà davanti a sé tante sfide, tanti obiettivi. Io lo invito a mettersi subito a lavoro per la nostra città».

«L'esito delle urne - commenta - è un esito chiaro, che vide vincere in modo netto Cannito ma che dice anche un'altra cosa: dice che il centrosinistra così com'è non va più bene. Sarebbbe potuto venire anche papa Francesco in questa campagna elettorale ma i cittadini hanno deciso che il centrosinistra così com'è stato non va più bene».

«Bisogna cambiare metodo - suggerisce - e i soggetti che interpretano determinati ruoli e scelte: ci sono soggetti che agli occhi dell'opinione pubblica sono squalificati e qualcuno deve prendere atto di questo».

Di seguito le dichiarazioni complete.