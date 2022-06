Tupputi: «A Santa la nostra gratitudine per aver affrontato una sfida notoriamente difficile»

“L’esito delle elezioni amministrative di Barletta richiede un’attenta e lucida riflessione da parte di chi ha sostenuto, con passione e convinzione, la candidatura di Santa Scommegna. A lei va la nostra gratitudine per aver avuto il coraggio di affrontare una sfida notoriamente difficile: i cittadini hanno bocciato la coalizione di centrosinistra che si è rivelata assopita, nei suoi riferimenti storici, in un modus operandi di difficile comprensione e dalle sfumature tipiche della vecchia politica. E non funziona più. A conferma di questo c’è il dato importantissimo della lista di Con Emiliano: siamo riusciti ad esprimere, per la seconda volta consecutiva, il consigliere comunale più votato in assoluto, ovvero Rosa Tupputi. Abbiamo lavorato a lungo e con estremo senso di abnegazione per raggiungere questo traguardo e gli elettori ce lo hanno riconosciuto. Il messaggio emerso dalle urne, perciò, è chiaro: i barlettani ci chiedono rinnovamento e se lo proponiamo, ci premiano. Ci chiedono una politica che torni tra la gente, uscendo dalle stanze di palazzo, e che sappia guardare alle esigenze collettive. Esattamente ciò che insegna il nostro presidente Emiliano ed è quello che abbiamo cercato di fare, con successo. Oggi, quindi, ci spetta la responsabilità ed il compito di interpretare con rinnovato slancio i bisogni del territorio e di essere all’altezza del ruolo di riferimento che gli elettori hanno affidato alla lista di Con. Al sindaco Cannito facciamo i nostri auguri di buon lavoro nella speranza, per il bene della città, che sappia traghettare l’amministrazione con una visione che non ha avuto nel recente passato: la vittoria, lo dicono i numeri, è stata la sua e non quella della coalizione che lo ha sostenuto e che ha avuto il solo merito di salire su un carro vincente”.