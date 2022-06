Santa Scommegna: «Io ce l'ho messa tutta»

Nessuna fascia tricolore per Santa Scommegna: con il 65,03% delle preferenze il nuovo sindaco di Barletta è Cosimo Cannito. Per la Scommegna non è bastato neanche l'apparentamento con Carmine Doronzo con l'obiettivo di rafforzare il centrosinistra barlettano.

È stata lei stessa a commentare i risultati: «L'apparentamento è stato un tentativo di rafforzare il centronistra che in questa città aveva un’evidente spaccatura. Io ce l’ho messa tutta, ho affrontato una campagna elettorale molto difficile, dura e anche violenta e mi auguro che adesso il governo Cannito riporti un po’ di serenità in questa città».

In dubbio la sua partecipazione al consiglio comunale. «Ho bisogno di riflettere e analizzarne la composizione».