Damiani sulla vittoria di Cannito: «Grazie Mino, uomo libero e politico vero»

«Una vittoria schiacciante della città, che ha voluto regalarsi la libertà da un sistema che la soffocava da troppo tempo». Questo il commento sulla vittoria di Cosimo Cannito da parte del senatore Dario Damiani.

«Mino Cannito è il sindaco scelto dai cittadini che hanno creduto con coraggio in questo sogno, in questa impresa che sembrava impossibile. Un affetto commovente da parte dei barlettani nei suoi confronti, per quest'uomo che ha combattuto con la nostra coalizione una battaglia con orgoglio e fierezza. Grazie Mino, uomo libero e politico vero, innamorato della nostra Barletta e da Barletta riamato».