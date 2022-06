Affluenza alle urne alle ore 19: dati in calo del 10% rispetto al 12 giugno

13.820 barlettani hanno risposto alle chiamata alle urne per scegliere chi tra Cosimo Cannito e Santa Scommegna diventerà il prossimo sindaco della città. A dirlo i dati dell'affluenza alle urne, che hanno registrato che alle 19, la percentuale di aventi diritto al voto è pari al 29,72%, dato nettamente in calo rispetto al 43,29% del 12 giugno.

Il precedente rilievo delle 12, invece, aveva registrato una percentuale degli aventi diritti al voto pari al 16,49%, per un totale di 13.217 votanti, per un dato in calo rispetto alle amministrative del 12 giugno, quando la percentuale alla stessa ora era del 19.27%.

I prossimi dati sulle affluenze saranno comunicati alle 23, ora di chiusura dei seggi.

Si ricorda, dunque, che dalle 7 alle 23 di quest'oggi è possibile recarsi alle urne forniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento.