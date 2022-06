Cosimo Cannito o Santa Scommegna? Oggi si sceglierà il sindaco di Barletta

Si torna oggi alle urne per scegliere chi tra Cosimo Cannito e Santa Scommegna diventerà il nuovo sindaco di Barletta, dopo che nessuno dei due ha raggiunto il quorum del 50%+1 previsto per i comuni con più di 15mila abitanti al primo turno dello scorso 12 giugno.

Sulla scheda del ballottaggio ci sono i nomi e i cognomi di Cosimo Cannito (candidato del centrodestra) e di Santa Scommegna (candidata sindaco del centrosinistra) scritti in un rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate. Il votante deve tracciare un segno sul rettangolo nel quale è scritto il nome del candidato scelto. Stando alla normativa vigente, "dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d’età”.

Dalle 7 alle 23 di quest'oggi, dunque, i barlettani sono richiamati al voto: se Cannito aveva ottenuto il 42,27% delle preferenze, Santa Scommegna il 36,63%. Ad essere decisivo potrebbe essere l'apparentamento di Carmine Doronzo nei confronti della candidata del centrosinistra. Lo spoglio delle schede inizierà a partire dalle 23 di quest'oggi: dopo poche ore sarà noto il nome del prossimo sindaco di Barletta.