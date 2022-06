Marchio a Cannito: "80mln di debiti ad Andria causati dal suo centro-destra"

Durante uno degli ultimi comizi elettorali il dottor Cannito, candidato alla carica di sindaco di Barletta per la coalizione di centro-destra, il quale dovrà vedersela al ballottaggio con Santa Scommegna, attacca la gestione amministrativa andriese. In replica interviene il su commissario Cittadino del Partito Democratico, Lorenzo Marchio Rossi: "Caro dott. Cannito, peccato aver perso un' ulteriore occasione, dal palco, di elevare i toni di una campagna elettorale che purtroppo sarà ricordata nel tempo come la peggiore che si potesse fare.

Livore, cattiveria, arroganza, senso di superiorità, finto vittimismo. Tutto, ma mai contenuti. Mai proposte.

Augurando a Barletta il meglio, le ricordiamo solo che gli 80 milioni di euro e più di deficit della città di Andria sono stati causati, guarda caso, dai suoi attuali compagni di coalizione. Sì, quel centro destra che oggi la circonda, dopo averle dato il veleno negli anni di sua amministrazione e dopo aver svilito la storia di Barletta.

Quel centro destra che ha azzerato la comunità andriese che una sindaca sta avendo il coraggio e la forza di rialzare, proprio con tutti i limiti che lei ricorda: niente assunzioni, niente cartelloni culturali, niente impianti sportivi, niente risorse per le manutenzioni ordinarie, niente cassa disponibile, niente progetti, niente organizzazione della macchina amministrativa.

In questo niente, la compagine di centro sinistra andriese, compatta e determinata, sfida qualunque difficoltà e procede con slancio nell'azione di risanamento.

Si ricordi, dott. Cannito, che gli andriesi non potevano nemmeno avvicinarsi a Barletta.

Ora Andria é presa a modello dai suoi stessi concittadini Barlettani, quelli che domenica dovranno scegliere il loro destino, che auspichiamo essere lontano dalla sua "non proposta" politica.

Si ricordi, dott. Cannito: i debiti di Andria hanno una sola matrice politica: 9 anni di pessimo governo di centro destra. Il suo centro destra.

Come Pd rimarchiamo la vicinanza a Santa Scommegna e invitiamo a sostenerla, perché Barletta deve davvero voltare pagina.