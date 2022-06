Ultime battute di questa lunga campagna elettorale: la candidata Santa Scommegna è scesa per l'ultima volta in piazza per esporre il suo progetto politico all'intera cittadinanza. Dopo la presentazione di questa mattina in compagnia di Carmine Doronzo del "Patto futuro per la città", l'ex dirigente comunale conclude la sua campagna circondata dai barlettani.

Sul palco anche l'on. Francesco Boccia e il governatore Michele Emiliano.

Qui le dichiarazioni poco prima di salire sul palco.