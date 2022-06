Si entra nel vivo delle ultime ore di campagna elettorale in vista del ballottaggio: dopo le parole di Cosimo Cannito in piazza Caduti, questa mattina è stato presentato il "Patto per la Città Futura" da parte della Coalizione Civica di Carmine Doronzo, ora apparentata con il centrosinistra di Santa Scommegna.

«Oggi - ha dichiarato Carmine Doronzo - compiamo un atto di grande responsabilità, un atto di grande generosità nei confronti del percorso intrapreso fino ad oggi». «È troppo facile - chiosa contro la scelta del Movimento 5 Stelle - con il 2% delle preferenze dichiarare di non schierarsi, ma con il 20% dei voti si ha una grande responsabilità davanti a tutta la città, che ci ha imposto di fare un patto».

«I nostri programmi - ha concluso Doronzo - oggi mettono al centro l'ambiente, la persona, l'urbanistica. Oggi Santa Scommegna si prende anche lei una grande responsabilità: siamo persone puntigliose, controlleremo che i programmi vengano attuati».

Dello stesso monito la candidata sindaco Santa Scommegna, che ha aggiunto: «Il centrosinistra si presenta in maniera unita, forte. Avrò accanto delle persone meravigliose che ho sempre rispettato soprattutto per il carico di idee che portano. Sarà un centrosinistra migliore».