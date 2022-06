Cannito in piazza in vista del ballottaggio: «Ecco cosa vorremmo fare nei prossimi 5 anni»

Si è tenuto ieri il comizio del candidato sindaco Cosimo Cannito in vista dell'imminente ballottaggio del 26 giugno. Da solo, l'ex primo cittadino, ha parlato alla folta platea di barlettani presenti in piazza Caduti, ai quali ha sottolineato su cosa si focalizzerà nel suo programma dei primi 100 giorni.

Questi alcuni dei contenuti, già sintetizzati in alcune locandine:

riapertura dello stadio "Puttilli"

ripristino del manto stradale

nuove aree sgambamento per cani

nuove aree verdi e giochi per bambini

"De Nittis" nel mondo

valorizzazione di Canne della Battaglia

certame della Disfida di Barletta

concerti

eventi per il Natale a Barletta

sagre di prodotti tipici localo

incontri con gli studenti

maggiore sicurezza con i vigili di quartiere

vicinanza agli strati più deboli

realizzazione del "Mennea day"

«Sono felice - ha detto appena salito sul palco - di condividere con voi uno dei momenti conclusivi di questa campagna elettorale». «Stasera - ha aggiunto - non parleremo dei nostri avversari politici, abbiamo già detto chi sono, ma parleremo di cosa vorremmo fare nei prossimi 5 anni se voi cittadini ci darete il consenso per amministrare la nostra città e non la città di Bari».

Di seguito i primi 5 minuti del suo intervento.