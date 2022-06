"Patto per la Città Futura", domani la presentazione con Doronzo e Scommegna

Venerdì 24 giugno alle ore 12:00 presso il ‘’Covo delle Sirene’’ in Piazza Castello, 1, sarà presentato il ‘’patto per la Città Futura’’ sottoscritto dai candidati sindaci Carmine Doronzo e Santa Scommegna, in previsione del ballottaggio del 26 giugno prossimo. Il Patto per la Città Futura rappresenta un impegno che la Coalizione dell’Alternativa ritiene vincolante per le azioni di governo della Candidata Santa Scommegna.



"I punti del programma - riferiscono - sono le uniche ragioni per cui sosterremo la candidata Scommegna, essendo gli strumenti attraverso cui intendiamo rivoluzionare Barletta, renderla più vivibile, migliorare la qualità di vita dei cittadini, fuori dalle dinamiche di spartizione di potere in cui non ci riconosciamo e che sempre continueremo a combattere".