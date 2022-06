Senatore Damiani, approvati 3 suoi emendamenti sulla ZES

Approvata in nottata al Senato, con la fiducia, la conversione del decreto legge PNRR 2 con tre emendamenti presentati dal senatore barlettano di Forza Italia Dario Damiani.

Gli emendamenti riguardano le Zone Economiche Speciali (Zes) e nello specifico prevedono: una procedura semplificata per la riperimetrazione delle aree ricadenti nella Zes, a integrazione o riduzione; l'introduzione di un termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento; iter accelerati per il reclutamento del personale dipendente. "Le Zes sono strumenti di sviluppo economico dei territori su cui puntare con decisione, perciò ho presentato emendamenti diretti a snellire le procedure. Barletta non può lasciarsi sfuggire questa enorme opportunità, che la futura amministrazione cittadina dovrà cogliere e utilizzare al meglio per dare nuovo ossigeno al tessuto imprenditoriale locale e al lavoro, fortemente provato non solo a causa degli ultimi due anni di pandemia" commenta il senatore Damiani.