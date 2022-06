Bersani a sostegno di Santa Scommegna: «Grande opportunità per tutti i nostri progressisti»

Domenica 26 giugno a Barletta ci sarà un ballottaggio tra le destre populiste e una coalizione larga di centrosinistra con Santa Scommegna candidata sindaca. È una grande opportunità per tutti i nostri progressisti, in una città che ha bisogno di ripartire con serietà e civiltà dopo la pessima esperienza dell'amministrazione precedente, sfiduciata dal consiglio comunale. A Santa, compagna e donna stimata, auguro di vincere, di amministrare e di assumersi anche il compito di coinvolgere il Movimento Cinque Stelle in un grande progetto di rinnovamento che abbia al centro dei propri obiettivi l'attenzione nei confronti degli ultimi, delle fasce più deboli della città, dei lavoratori sofferenti, dei tanti ragazzi e ragazze che non trovano spazi di espressione. Barletta è una grande città del Mezzogiorno e deve tornare al centro delle politiche pubbliche migliori, dopo tre anni di isolamento. Non perdiamo questa occasione.