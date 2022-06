Campagna abbonamenti ASD Barletta, Scommegna e Cannito tra i primi tesserati

Entrambi i candidati sindaci di Barletta hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione 2022/2023 dell’Asd Barletta 1922.

La società ha aperto questa mattina, martedì 21 giugno, la vendita dei tagliandi che proseguirà fino al 22 luglio prossimo nella sede di via D’Annunzio dalle 9.3 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, dal lunedì al venerdì.

La prima tessera, come aveva promesso negli scorsi giorni, è stata acquistata dalla candidata Santa Scommegna, che aveva scritto sui suoi canali social: «Sarà avviata la campagna abbonamenti per la stagione 2022-2023 del Barletta 1922. Come da impegno assunto sottoscriverò la tessera numero 1 continuando allo stesso tempo a lavorare per favorire la collaborazione tra la società e le istituzioni del territorio. L’obiettivo è quello di arrivare alla riapertura del “Puttilli” nel rispetto dei tempi e delle regole, senza approssimazione ed errori».

Di poche parole il candidato sindaco Cosimo Cannito, che dopo aver sottoscritto la tessera numero 16 ha pubblicato sui suoi canali social una sua foto con mano sul cuore accompagnata da una breve didascalia: «Diffidate dalle imitazioni».

Dopo l’incontro tra la società del Barletta e i 4 candidati sindaci dello scorso 20 maggio circa la riapertura dello Stadio “Puttilli”, l’ASD Barletta 1922 aveva chiesto “un impegno pubblico dei candidati sindaci, dei parlamentari e dei consiglieri regionali barlettani di concerto con il commissario straordinario”. L’impegno, avevano precisato, doveva essere finalizzato a permettere alla squadra di disputare realisticamente entro il 30/09/2022 la prima gara interna del Barletta 1922 con gli spalti fruibili dal pubblico in ogni settore.

A prescindere da quale sarà il risultato del ballottaggio di domenica, entrambi i candidati hanno manifestato il loro interesse circa l’apertura della struttura sportiva.