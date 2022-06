Elezioni a Barletta, Unibat-Cartolibrai: «Nuova amministrazione affronti i problemi di categoria»

Il periodo della campagna elettorale è anche quello in cui i concorrenti ad assurgere alla carica di consiglieri e di primo cittadino esternano pubblicamente le loro intenzioni, i loro programmi, le loro idee e i loro proposito per lo sviluppo delle città, la loro riqualificazione e le strategie per realizzare obiettivi di sviluppo, di crescita collettiva, occupazionali.

In una campagna elettorale i cui risultati non sono per nulla scontati intervengono i vertici dell’Associazione Unibat-Cartolibrai di Unionecommercio Puglia.

Il Presidente di Categoria, Emanuele Ruscino, ed il Presidente Unionecommercio, Savino Montaruli, hanno dichiarato: “grazie all’intensa interlocuzione con ii competenti Uffici del comune di Barletta siamo riusciti, in qualità di Associazione maggiormente rappresentativa del Settore, a raggiungere alcuni obiettivi di efficienza, funzionalità e di operatività. Per quanto riguarda la fornitura dei libri di testo, ad esempio, se è vero che alcuni gap sono stati superati è altresì necessario che la nuova amministrazione destini al comparto maggiore attenzione, snellendo le procedure e garantendo, nei termini più opportuni, l’espletamento di tutte le procedure burocratiche, fino alla celerità nelle erogazioni delle spettanze economiche agli esercenti. Da parte di tutti i nostri aderenti con sede nella città di Barletta formuliamo gli auguri affinché coloro che assumeranno il delicatissimo incarico di guidare la bellissima città di Barletta siano consapevoli che, oggi più che mai, al centro della nuova azione politico-amministrativa devono esserci i bisogni della Comunità e l’integrazione con l’intero territorio. Siamo certi che, al di la del vincitore, questo sia lo spirito che anima i loro cuori” – hanno concluso Montaruli e Ruscino di Unibat-Cartolibrai Sezione di Barletta-Puglia.