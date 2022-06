PD Barletta: «Cannito provi a spiegare le ragioni della sua proposta politica»

Il candidato sindaco della destra Cosimo Damiano Cannito impartisce lezioni di integrità morale, si rivolge alla nostra coalizione utilizzando termini come “clan” ma, come sempre accade, predica bene e razzola male.

Nel corso delle ultime ore, tra uno sproloquio e l’altro, il candidato sindaco Cosimo Damiano Cannito, il senatore Dario Damiani e l’ex assessore al turismo Oronzo Cilli stanno contattando freneticamente rappresentanti del PD e delle liste collegate a Santa Scommegna chiedendo loro un appoggio. Si tratta di un atto gravissimo, che mette a nudo una mancanza di valori, e che li contraddistingue per quel trasformismo di cui Cannito (il socialista candidato della destra) è maestro. I soggetti in questione non perdano tempo, nessuno mai darà loro credito e fiducia.

Questi signori provino, qualora ne abbiano, a spiegare le ragioni della loro proposta politica invece di rendersi protagonisti di gesti simili, peraltro documentati con screenshot. Le elezioni e le campagne elettorali meritano altri argomenti e altri toni. Si parli agli elettori, ai cittadini di Barletta. Stiamo e rimaniamo sui contenuti e sulle proposte per Barletta. Con Santa Scommegna Sindaco.