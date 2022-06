Doronzo sull'apparentamento: «Non mi faccio imporre niente da nessuno»

«È stata la domenica più brutta della mia vita». Inizia così il video di chiarimenti di Carmine Doronzo, che sulla sua pagina Facebook ha commentato e spiegato tutto ciò che c'è dietro il suo apparentamento a sostegno di Santa Scommegna.

«Vi voglio spiegare - continua nel video - con tutta onestà quello che è successo. Ieri sera si è tenuta una riunione della Coalizione dell'Alternativa alla quale ha partecipato la candidata sindaco Santa Scommegna, che si è detta disponibile a sostenere tutti i punti programmatici che le avevamo sottoposto e ci ha proposto un apparentamento formale. Dopo che è andata via si è tenuta l'assemblea della Coalizione che ha fatto emergere delle posizioni divergenti tra loro. Abbiamo fatto notte fonda, a un certo punto io ho proposto di non fare un apparentamento formale ma di condividere dei punti programmatici. Ci eravamo lasciati con la linea di non sposare alcun apparentamento formale ma di parlare di programmi precisi per la città, di non chidere poltrone come mai ho fatto, mai faccio e mai farò».

«Questa mattina - spiega - ho appreso che i rappresentanti delle forze politiche in totale autonomia sono andati a sottoscrivere un apparentamento formale con la coalizione di Santa Scommegna».

«Ora - chiosa - prendo io la palla in mano: ho contattato Santa Scommegna e le ho chiesto di sottoscrivere i punti che io ho deciso di sottoporle e questi punti mettono al primo posto il fatto che né io né le forze politiche potranno chiedere delle poltrone».

Di seguito le dichiarazioni complete.