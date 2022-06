Filannino (Coalizione Civica) sull'apparentamento: «Non condivido questa decisione né il modo»

«Apprendo in questo momento che Coalizione civica e le tre liste ad essa collegate hanno firmato l'apparentamento con la candidata Santa Scommegna». A parlare è Michelangelo Filannino, candidato alle amministrative 2022 con la lista Coalizione Civica - Carmine Doronzo Sindaco.

«Tecnicamente - spiega - un apparentamento è firmato non già dal candidato sindaco, ma dai rappresentanti delle singole liste, che possono o avrebbero potuto firmare anche separatamente».

«Non condivido questa decisione - conclude - nè il modo in cui a questa si è giunti. Come avevo detto in un articolo del 6 aprile, credo che questo sia un suicidio politico ed una terribile delusione per molti, me compreso».