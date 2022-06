Montaruli sulla campagna elettorale: «Non ha affrontato i problemi reali della città»

«Una campagna elettorale che ha anteposto diatribe interne a gruppi di potere e vicende personali deplorevoli all’analisi e soluzioni dei problemi reali di una città con enormi potenzialità, sicuramente molte di più di tutte le altre città della sesta provincia».

La pensa così il Presidente Unibat-CasAmbulanti Savino Montaruli che aggiunge: «conosco entrambi i candidati alla carica di sindaco, sicuramente molto di più la signora Santa Scommegna con la quale ho condiviso oltre vent’anni di esperienza professionali in Confesercenti».

Prosegue: «Lei, segretaria della sede di Barletta, io Funzionario provinciale di primo livello in quell’Organizzazione. Con Santa abbiamo condiviso l’esperienza della nascita del C.A.T. – Centro di Assistenza Tecnica dei Confesercenti del Nord Barese, essendo entrambi nel c.d.a., e tante altre esperienze che hanno comunque segnato quel tempo in cui il Sindacato si face per strada, viveva di tessere e il Polisindacato asservito di oggi non aveva preso il sopravvento né mai si era messo ai piedi della politica né tantomeno era ciò che oggi è diventato cioè di fatto “socio” di quei politici nelle Associazioni DUC. Detto questo e senza entrare nel merito di una storia tristemente nota che ha visto, negli anni 2000, la Santa fare fulminante carriera nell’Ente Pubblico comunale, in concomitanza con la nascita dell’Ipermercato in città, e noi a gestire situazioni pesantissime lasciate all’interno di quell’Associazione dalla quale ancora oggi non ho ottenuto il mio legittimo trattamento di fine rapporto nonostante atti esecutivi, transazioni sindacali e impegni assunti da chi, purtroppo, poi passò a miglior vita con i signorotti restanti che disattesero quegli impegni dopo le mie dimissioni per giusta causa non potendo sopportare quel cambio repentino di visione sindacale della Rappresentanza passando alla prostrazione poliasservita, ritengo che proprio per il ruolo che Santa ha rivestito per oltre vent’anni nella Pubblica Amministrazione del comune di Barletta e proprio perché è stata a capo del Settore Sviluppo Economico e Politiche Attive di Sviluppo dell’Ente, un pubblico dibattito allargato, proprio sul tema dello Sviluppo Economico a Barletta, sarebbe stato non opportuno ed auspicato ma doveroso, anche per fare una sorta di resoconto di quella gestione ventennale che, a mio avviso, ha comportato tante negatività e un’enorme perdita di opportunità per lo sviluppo delle piccole imprese cittadine».

«Un argomento - precisa - delicatissimo che ricomprende tantissimi elementi di valutazione e di approfondimento, passando, evidentemente, dal fallimento di quelle che avrebbero dovuto invece essere occasioni imperdibili per la città: il fallimento dell’Incubatore della Creatività, con enorme spreco di denaro pubblico elargito con disinvoltura e generosità; la perdita o la vanificazione dell’utilizzo dei fondi DUC ma anche l’assenza pressoché totale di Strumenti di Programmazione, con un Piano del Commercio nato già vecchio, approvato con tredici anni di ritardo ed un Documento Strategico del Commercio che si è rivelato inutile se non persino dannoso per l’intero tessuto produttivo locale e per le piccole e medie imprese cittadine. Passando per le tante conflittualità, per esempio il “Caso Lidl” mai chiarito fino in fondo fino al Piano delle Coste ed a tutte quelle iniziative ed opportunità che, qualora colte seriamente, avrebbero evitato che la città di Barletta oggi, come i candidati al consiglio comunale hanno anche ammesso nei loro tour per raccattare voti, dichiarasse pubblicamente di voler operare nel segno della “discontinuità”. Se il significato etimologico della parola “discontinuità” non fosse stato modificato gli elettori sarebbero davvero in enorme difficoltà nel dover capire e decidere quale sia il” voto di discontinuità”. Discontinuità da chi? Da cosa, visto che entrambi i pretendenti oggi alla carica di Sindaco sono parte integrante e pregnante della storia passata e presente della città di Barletta, con il Sindaco Mino Cannito in leggero vantaggio avendo avuto meno anni di permanenza a Palazzo di Città?

Un dibattito pubblico che evidentemente nessuno ha avuto il coraggio di organizzare preferendo gli incontri nei bar, nelle pizzerie, sui palchi occupati da paracadute, da ombrelli protettivi o in qualche altro luogo capace di accogliere non più di una decina di persone rispetto all’incontro pubblico, magari in quel Future Center le cui vicende la dott.ssa Scommegna conosce non bene ma benissimo essendo stata protagonista dei primi affidamenti durante la sindacatura Cascella. Dio se me lo ricordo quell’incontro in Sala Giunta, addirittura alla presenza della cordata di Polisindacalisti che poi si aggiudicarono la vittoria del “bando”, quando si parlò addirittura di “turbativa d’asta” e qualcuno abbandonò la sala. Quante storie vissute, quante storie da raccontare, quante storie che potrebbero seriamente far maturare una coscienza di voto consapevole negli elettori. A proposito di pubblico dibattito sarebbe opportuno inserirvi anche l’argomento “mercato”, alla luce delle critiche recenti sugli organi di stampa. Anche della storia del mercato di Barletta sarebbe interessante parlarne in quel pubblico dibattito che non ci sarà».

«Sarei molto lieto di confrontarmi - conclude - non solo con i pretendenti al più alto scranno di Palazzo di Città ma anche con i residenti che hanno giustamente sollevato la questione. Un dibattito alla presenza di quel mondo politico, amministrativo, dirigenziale, istituzionale che da anni ha tenuto e tiene “realmente nelle sue mani” la città, la sua storia passata ed il suo futuro. La distrazione di massa di questa campagna elettorale non ha funzionato. Non ha funzionato per tutti. C’è chi dice no!».