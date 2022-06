Laluce risponde alla Cascella: «La smetta di associare il mio nome a quello di Ruggiero Mennea»

Ho sempre voluto tenermi fuori dalle beghe a mezzo stampa per una sorta di dignità che da sempre mi contraddistingue in tutto ciò che faccio, nel lavoro e nella politica, a differenza di alcuni che hanno fatto della politica il mezzo per la loro arrampicata sociale e lavorativa.

Ma questa volta mi preme rispondere alle affermazioni a mezzo stampa della Segretaria cittadina del PD, Rosa Cascella.

Fermo restando che i miei 302 voti (che a rigor di logica e fin quando la matematica resterà una scienza esatta, sono oltre i 300 voti, ma non pretendo da Rosa Cascella una tale raffinatezza di pensiero) sono i voti ottenuti da qualcuno che si è candidato per la prima volta e senza alcuna spalla o appoggio al Consiglio Comunale cittadino, voglio ricordare alla Segretaria che anche lei, la prima volta candidata, ha ottenuto poco più di un centinaio di voti in più e che, da lì in poi, la sua fulminante carriera politica nelle assisi comunali, è stata sempre trainata dai cavalieri che l’hanno supportata in coppia. Parlo del voto in accoppiata con Nicola Ruta, in seguito con Pietro Sciusco (primo dei non eletti) da lei tradito politicamente perché mai fatto subentrare e, in ultimo, con il Consigliere Regionale Filippo Caracciolo.

Stenderei un velo pietoso poi sul suo exploit alle elezioni provinciali (ricordo essere queste elezioni di secondo livello) dove, per lo spirito di servizio e la dedizione alla politica pura che da sempre la contraddistinguono, non si è neanche votata.

Inoltre, è ora che Rosa Cascella la smetta di associare il mio nome a quello del Consigliere Regionale Ruggiero Mennea. Comprendo che i concetti di libertà di pensiero e di azione le siano sconosciuti, ma la mia amicizia personale con Ruggiero Mennea non mi ha impedito di fare scelte politiche diverse dalle sue e che mi hanno portato a dimettermi dal Partito Democratico e a candidarmi nella coalizione di Mino Cannito, che reputo essere l'unica persona capace di guidare da Sindaco la città di Barletta. Né questa scelta ha impedito al Consigliere Mennea di continuare a mantenere con me un sano rapporto di amicizia, pur nella diversità di pensiero politico.

Ora lascio Rosa Cascella al suo destino politico legato a doppio filo al destino di altri e, facendole i miei migliori auguri di buon lavoro nel futuro Consiglio Comunale (e ne avrà bisogno), ribadisco l’orgoglio e la fierezza nell’aver raccolto i miei 302 voti, liberi e scevri da condizionamenti esterni.

Questi 302 voti sono la base dalla quale ripartirò certamente per continuare la mia esperienza politica senza padrini (è questo un termine che odio ma, parlando di alcune persone, non me ne vengono in mente altri) e sicuro di poter camminare per strada a testa alta e, soprattutto, non voltando mai lo sguardo per evitare di salutare qualcuno, a differenza di altri.

So già che arriverà la rancorosa risposta polemica e anticipo già che non risponderò ulteriormente poiché sarò impegnato con tutti i miei amici a sostenere Mino Cannito al ballottaggio.

«