Emiliano e Santa Scommegna: «Dobbiamo liberare questa città»

«Noi siamo qui al fianco di Santa e di Barletta. Vogliamo fare una rivoluzione che è necessaria in questa città per cambiare modi, prassi e peniseri per restituire ai tanti barlettani che si sono allontanati dalla politica l’entusiasmo di sostenere un progetto politico di cambiamento». Queste le parole di supporto del presidente Michele Emiliano a Barletta per sostenere la candidatura di Santa Scommegna.

«Ovviamente - ha proseguito - lo vogliamo fare con tutti, innanzitutto con Carmine Doronzo, lo vogliamo fare con tutti coloro che anche giustamente hanno avuto delle critiche legittime. Di queste critiche abbiamo fatto tesoro e con l’aiuto di tutti i barlettani vogliamo dare un cambiamento. Un cambiamento non può essere la conservazione, non può essere il fallimento della precedente amministrazione, non può essere un pasticcio politico e non può essere un’idea della città vecchia che non avrebbe neanche la forza di contrapporsi a chi in questo momento sta stringendo Barletta in una morsa di criminalità organizzata estremamente pericolosa: noi questa cosa la dobbiamo evitare e dobbiamo evitare che la forza di Barletta non sia tutta spiegata contro questi fenomeni pericolosi che rischiano di soffocare di nuovo attività e aziende».

«Stiamo lavorando all’unità - ha aggiunto Santa Scommegna - perché riteniamo che ci siano tanti punti di contatto tra il lavoro che abbiamo proposto noi e quello che Carmine e la sua coalizione hanno proposto. Abbiamo tante cose in comune, abbiamo la voglia di cambiare questa città: dobbiamo essere il vero nuovo».

Di seguito le dichiarazioni complete.