Cannito: "Chiedo a Doronzo di restare integro nella battaglia contro chi da anni governa Barletta"

Caro Carmine,

ho apprezzato molto la tua campagna elettorale. Ti chiedo di restare integro nella tua battaglia contro chi da anni governa Barletta e che tu da tempo combatti. La nostra mission, sembrerà strano, questa volta, è comune: liberare Barletta da chi ben sappiamo. In tanti ci hanno creduto al primo turno e in tanti continuano a crederci al ballottaggio, confidando in un futuro migliore per la nostra città. Sai bene che quei soggetti che combattiamo, hanno già avuto troppo tempo, negli anni, per approvare tutti quei punti programmatici che oggi vogliono improvvisamente condividere con te. Purtroppo sono disposti a tutto pur di non perdere il potere. Sai bene, inoltre, che in Consiglio Comunale, faranno valere, come sempre la legge dei numeri e le loro larghe maggioranze sotto la regia del puparo. Quelle maggioranze che hanno mandato a casa Maffei, Cascella e Cannito e andando a ritroso Dimiccoli e Fiore.

Io ho la mia età, sono a tempo in politica ma ho forte in me, l’obiettivo di scardinare questo sistema, lasciando a voi giovani la città. Solo così potremo generare quel tanto auspicato ricambio generazionale della politica barlettana di cui tu sei tra i principali esponenti e del quale la città ha bisogno. Siete voi il nostro futuro.

Se vincerò avremo raggiunto lo stesso obiettivo e potremo dire finalmente, insieme ai cittadini, abbiamo vinto noi. Se perderò, perderemo insieme ma a testa alta, avendoci messo ancora una volta la faccia.

Mino Cannito