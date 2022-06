Damiani a sostegno di Cannito: «Poniamo le migliori condizioni per uno sviluppo economico»

A poco più di una settimana dal voto decisivo del 26 giugno per il nuovo Sindaco della città di Barletta, la coalizione che sostiene il candidato Mino Cannito torna tra i cittadini per concludere una campagna elettorale "sana e genuina", come la definisce il senatore Dario Damiani, che dichiara: "Continuiamo a parlare alla gente dei progetti di sviluppo per la città presenti nel programma del candidato Mino Cannito, fra cui fondamentali la Zes e la riconversione della zona industriale di via Trani, un mio vecchio cavallo di battaglia fin dai tempi dell'impegno in Consiglio comunale. Per la Zes, la legge consente la riperimetrazione delle aree, il che è una grande occasione per il nostro territorio. Dobbiamo sfruttare ogni opportunità possibile per creare lavoro aiutando le imprese, vero motore dell'economia. Gli elettori hanno già dimostrato al primo turno di condividere questa impostazione, premiando liste e programma del candidato Sindaco Cannito e sono certo che confermeranno la loro fiducia. Noi non caliamo dall'alto illusioni di posti di lavoro, come fanno altri in questa città, ma poniamo le migliori condizioni per uno sviluppo economico duraturo che crei benessere a tanti settori".