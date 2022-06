Santa Scommegna: «Chiedo un confronto pubblico a Carmine Doronzo e alle forze del centrosinistra»

“Care elettrici e cari elettori di tutto il centrosinistra, la tornata elettorale del 12 giugno ci ha posto davanti ad un risultato inequivocabile: uniti, si vince. Sin dalle prime battute della campagna elettorale ho invitato tutte le forze progressiste e antifasciste a riunirsi per arginare la destra più becera e populista, compatta a sostegno del candidato Cannito che, rinnegando le sua storia socialista, ha, per una pura bramosia di potere, accettato di capeggiare una coalizione di stampo fascista. Noi, abbiamo il dovere morale di impedire che la città venga governata da queste forze. L’esperienza di governo regionale è la testimonianza tangibile della grande occasione che ci ritroviamo a dover cogliere: insieme potremo lavorare per risollevare Barletta e per allontanare quella cappa odiosa che la opprime e che fa sentire i nostri concittadini insicuri e impauriti. Tanti sono i punti che ci uniscono: abbiamo un’idea di città accogliente, solidale, inclusiva, rispettosa dell’ambiente e vogliosa di proiettarsi al futuro. A Carmine Doronzo e a tutto il popolo del centro sinistra chiedo un confronto pubblico per dar vita ad un percorso comune e soddisfare le richieste dei cittadini che già nel primo turno delle amministrative hanno espresso la loro indicazione accordandoci il 55% dei consensi. Incontriamoci: ora, uniti, possiamo”. Così il candidato sindaco Santa Scommegna.