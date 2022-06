Santa Scommegna: «Amministrare è una cosa seria, non ci possono essere titubanze o dimenticanze»

«4275 voti di lista, 6001 preferenze. Il risultato della lista Scommegna sindaco (quarta più suffragata in città) - questa la nota di Santa Scommegna - premia il nostro impegno. In questi mesi di campagna elettorale, abbiamo percorso Barletta in ogni suo angolo ascoltando i cittadini per comprendere i loro bisogni e mostrare le nostre proposte. Il consenso ricevuto testimonia la bontà delle nostre idee ed allo stesso tempo rappresenta una grande responsabilità».

«Ora - conclude - ci attende la sfida più grande, quella del ballottaggio. In gioco c’è il futuro di Barletta, una città ferita che ha bisogno di rialzarsi e che può farlo solo ripartendo da un’idea di unità e comunità. Con l’uomo solo al comando e con la conflittualità non si risolvono i problemi. Amministrare è una cosa seria, non ci possono essere titubanze o dimenticanze. Per questo, uniti scegliamo Santa Scommegna, esperienza e competenza».