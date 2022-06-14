Le preferenze dei barlettani

Tutti i voti dei candidati consiglieri di Barletta, lista per lista

Bisognerà attendere l'esito del ballottaggio per scoprire il nuovo Consiglio Comunale

Politica
Barletta martedì 14 giugno 2022
di Sonia Tondolo
I 4 candidati al voto
I 4 candidati al voto © BarlettaLive

PD e Forza Italia spopolano a Barletta: sono questi i due partiti ad aver ottenuto la maggioranza delle preferenze dei cittadini barlettani. A seguire le liste "Scommegna Sindaco Movimento Civico" e "Cantiere Puglia per Emiliano". 

Ai nomi dei primi dieci candidati consiglieri più votati se ne aggiungono tanti altri. Di seguito l'elenco complessivo dei voti ottenuti, consigliere per consigliere, lista per lista.

PD PARTITO DEMOCRATICO

NR CANDIDATO PREFERENZE
2 CARACCIOLO FILIPPO 1401
4 CASCELLA ROSA 1223
14 DIPAOLA ROSALIA detta LISIA 1121
20 PAOLILLO GIUSEPPE detto PINUCCIO 1104
27 SPINAZZOLA MASSIMO ANTONIO 699
11 DEFIDIO FRANCESCA ROMANA 634
13 DICATALDO SABINO 623
32 VENTURA PASQUALE 598
6 CORCELLA MARIANGELA ALESSANDRA 550
26 SCIUSCO PIETRO detto PIERO 538
8 DAMATO MARIA 348
24 RIZZI FRANCESCA 311
25 RUTA FRANCESCO 263
1 CAFAGNA GIOVANNI 234
7 CORTELLINO MARIA 225
3 CAROPPO GIUSEPPINA detta GIUSY 193
16 FILOGRASSO GIUSEPPE detto BEPPE 176
17 FUMARULO GIUSEPPINA 133
28 STRANIERO FILOMENA 106
19 LONGO GIUSEPPE 84
23 RIZZELLI TRISORIO ROSA detta RIZZELLI ROSA 75
10 DEFAZIO MARIA 60
22 PETRONELLI MADDALENA MARIA CRISTINA detta MARILENA 58
31 TUPPUTI SAVERIO 47
12 DEGENNARO NICOLA 38
18 LASALA VITTORIA 17
29 TANZI ALESSIO GIUSEPPE 10
15 DORONZO ROBERTO 9
5 CHIUMEO FABIO MASSIMO 7
21 PASQUALE FRANCESCO 6
9 DASCOLI GIANLUCA 0
30 TORRE MARIA VALENTINA 0

FORZA ITALIA BERLUSCONI PER CANNITO

NR CANDIDATO PREFERENZE
16 LANOTTE MARCELLO 1154
6 COMITANGELO ANTONIO 830
26 PICCOLO RAFFAELLA 626
4 CETO GIOVANNI detto GIANNI 542
11 DIBENEDETTO GIUSEPPE 541
3 CARDONE VITTORIO 392
14 GIANFRANCESCO CATERINA detta KATIA 341
15 GRIMALDI PIER PAOLO ROSARIO PIO 328
7 CRESCENTE MARIA ANTONIETTA detta ANTONELLA 326
21 NAPOLETANO MICHELE detto NAPOLITANO 297
9 DASCOLI FRANCESCA 261
28 RIZZI GIUSEPPE detto PINO 259
23 PANSINI VITTORIO RUGGIERO 189
12 DICUONZO FRANCESCA MARZIA 184
31 TATO' EMANUELA detta MANUELA 93
22 OROFINO IMMACOLATA BENEDETTA 75
27 PORCELLA ANTONELLA 75
13 FALANGA SALVATORE CLAUDIO 52
2 CAGGIA FRANCESCO 42
18 MASCOLO EMANUELE 40
8 D'ALBA DANIELA 35
24 PASCULLI ROSA 33
25 PEDICO DANIELA 30
20 NANULA LUCIA 26
19 MASTRANGIOLI ROBERTA 25
10 de MARTINO NORANTE LUIGI DOMENICO MICHELE detto DEMARTINO 22
29 SFREGOLA ORIANA 20
1 BUFO GIUSEPPE detto PINO 16
5 CHIEPPA FRANCESCO PIETRO LUIGI 13
30 STELLA MICHELE 13
17 MAFFIONE MICHELE 9
32 VISTA CARLO 3

SCOMMEGNA SINDACO MOVIMENTO CIVICO

NR CANDIDATO PREFERENZE
9 DAMATO ANTONIO ANGELO detto ANTONELLO 583
17 MAFFIONE MICHELE 562
19 MEZZINA GIULIA ROSSANA 487
6 COLASUONNO GIANLUCA 463
11 DIMAGGIO VINCENZA detta ENZA 462
5 CARPAGNANO RUGGIERO ANTONIO detto PACI 458
25 SPINA DAVIDE RUGGIERO 453
22 RIZZI MARIA detta MARIELLA 447
21 PARTUCCI MYRIAM 415
16 LIONETTI SALVATORE 363
4 CAMPESE ANNA 304
14 DIPAOLA GIUSEPPE 277
28 ZAGARIA LUCA 233
18 MEMEO MARIA GRAZIA 135
8 CRISTALLO ANGELA 102
23 RUTA TOMMASO 75
3 CAFAGNA GIOVANNA NOEMI 62
27 VURRO STEFANIA 51
10 DICATALDO GIOVANNI 24
20 PALMITESSA GIUSEPPINA 12
15 INDIANO MICHELE 9
7 CORTELLINO MARIA STERPETA 8
26 TUPPO-ROTUNNO MARIANNA 7
2 BIASINO RUGGIERO 4
1 ALICINO NUNZIA 2
12 DISTASO MARIA SANTA 2
24 SAVOIA ANDREAS 1
13 DIVINCENZO MARIA ANGELA 0

CANTIERE PUGLIA per EMILIANO

NR CANDIDATO PREFERENZE
21 SPINAZZOLA ADELAIDE 1266
9 DICORATO RUGGIERO 1093
17 RIZZI GIUSEPPE ANTONIO detto PINO 447
26 BORRACCINO RAFFAELLA 434
8 DIBENEDETTO MICHELE 346
20 SECCIA DAMIANA 239
12 DORONZO FRANCESCO 223
25 CRUDELE GIUSEPPE detto PINO 179
6 DAMATO BRUNELLA 168
28 CARIATI SAVINO 132
10 DIMONTE FILOMENA DANIELA 122
3 BOLLINO RUGGIERO 117
18 ROBERTO NICOLANDREA detto ANDREA 88
27 RUTIGLIANO GIUSEPPE 75
29 PASTORE GIUSEPPE 53
19 RONDINONE GIUSEPPE 47
7 DAMATO MASSIMO VINCENZO 44
16 RIEFOLO IMMACOLATA 34
1 BALESTRUCCI ROSA ANNA 12
13 FIORELLA PASQUALE 10
4 BOUAOUK RABAH 9
22 VALLARELLA MICHELE GIUSEPPE 7
11 DIVICCARO ADDOLORATA 6
23 ZAGARIA LEONARDO 2
5 CILLI SABINA 1
14 PAPAGNA FRANCESCA 1
24 DICUONZO MARIA 1
2 BLASONE EMANUELE 0
15 PISTILLO ANTONIO 0

GIORGIA MELONI PER CANNITO SINDACO FRATELLI D'ITALIA

NR CANDIDATO PREFERENZE
1 MELE STELLA detta STELLA 886
23 MEMEO RICCARDO 816
4 CEFOLA GENNARO 688
2 ANTONUCCI LUIGI ROSARIO 589
16 GORGOGLIONE MARTINA 227
22 MASCOLO FRANCESCO 181
7 D'ACCORSO CATERINA 134
20 MAFFIONE MARIA LUIGIA 127
14 FILANNINO FRANCESCO 121
5 CILLI ORONZO 108
12 DIPAOLA CARMELA 76
27 SGUERA MICHELINA 47
8 DE BIASE RAFFAELE 40
19 IODICE ROSA 40
32 FRANCAVILLA FRANCESCO 33
30 LACALAMITA EMANUELLA 31
9 DESANTIS VINCENZO 29
17 GRAZIANO DEBORA 29
26 SGRONI ANNA 29
15 GARRIBBA IGNAZIO 26
10 DI LEO ANNA LISA 25
28 TATULLO GIUSEPPE 25
3 CARDONE ISABELLA 22
24 MORELLA MASSIMILIANO 13
11 DICORATO GIOACCHINO 11
31 PAPAGNI MAURO 9
13 DORONZO CLAUDIA 7
6 CORNETTI LUCIA 5
18 IACONO FRANCESCA ROMANA 5
29 ZAGARIA CINZIA 5
21 MARCHISELLA RAFFAELLA 1
25 NEVOLA MATTEO 0

MINO CANNITO SINDACO

NR CANDIDATO PREFERENZE
14 GORGOGLIONE GIANLUCA 1133
24 RANA MATTIA LETIZIA ANTONELLA detta LETIZIA 876
28 TUPPUTI VITO 518
27 TRIMIGNO MICHELE 346
20 MELE PATRIZIA 174
16 MACCHIARULO MARIANO 154
3 BUFO KATIA 128
26 RIEFOLO GRAZIA 120
5 CHIARIELLO MICHELE ALFREDO 93
22 PINTO MICHELE 86
4 CALABRESE CARMELA 83
8 DICORATO ADDOLORATA detta DORIANA 73
10 DIVICCARO ANTONIO 63
7 DIBARI SABINO MARIA 59
2 BERARDINO VINCENZO 54
6 DELVECCHIO MARIANNA 47
13 FIORE RUGGIERO 47
11 DORONZO ANGELA 45
23 PORRECA FABIO 45
25 RICATTI NUNZIO 39
17 MAFFEI LUCIANO 34
15 LOPS TERESA MARIA MARGHERITA 30
19 MANOSPERTI GIUSEPPE 30
1 ALBOREO MARTINA 12
12 FIGLIOLIA GIUSEPPE 12
9 DIELLA FILOMENO detto MIMMO 8
18 MALCANGIO SAVERIO 1
21 MUSCIAGNA MARIA ANNA 1

CON BARLETTA

NR CANDIDATO PREFERENZE
30 TUPPUTI ROSA 1482
1 BIZZOCA MICHELE 509
19 MAZZARISI MICHELE detto MASSIMO 489
5 CORCELLA GRAZIA 360
7 DAMATO CLAUDIO 194
18 MAFFIONE ANGELO 177
21 MENNUNI GIANLUCA 102
31 VITRANI FRANCESCO 101
6 CRISTALLO VINCENZO detto ENZO 99
26 SARCINA PATRIZIA 90
24 ROCIOLA DOMINIQUE 79
4 CASCELLA CLAUDIO 56
3 CAFAGNA RUGGIERO ANTONIO detto NINO 54
11 DIMASTROMATTEO RICCARDO 51
28 TODISCO VINCENZO 50
8 DICATALDO PASQUALE 49
22 NEVOLA ORONZO detto NINO 44
12 DIMICCOLI FRANCESCO detto FRANCO 43
2 BORRACCINO GIUSEPPE 31
27 SCOLAMACCHIA IOLANDA 26
23 RIZZI MARIAPAOLA 25
9 DICORATO RUGGIERO 23
15 FIORELLA ANGELO 23
20 MENNEA COSIMO IVAN 16
32 ZAGARIA ANTONIA detta TITTI 15
16 FRANCAVILLA TOMMASO 10
14 FIORE LUCA MICHELE 6
17 LOMBARDI LUISA 6
10 DILEO PASQUA STEFANIA 4
25 RUSSO DANIELA 2
13 FILANNINO ROSA 1
29 TOZZI PAOLA,BRUNA detta BRUNELLA 0

SI COALIZIONE CIVICA PER LA CITTA' FUTURA DORONZO SINDACO

NR CANDIDATO PREFERENZE
12 DIVICCARO MICHELA 749
27 QUARTO RUGGIERO detto RINO 620
5 CAPORUSSO DOMENICO detto MIMMO 341
4 CAFIERO MATILDE ANNA ELEONORA 279
14 FILANNINO MICHELANGELO DOMENICO 178
31 SCHIAVONE GIUSEPPE detto PEPPE 173
23 MODUGNO VALERIA 130
17 ITALIANO SAVINO MARIA 121
18 LAMONACA LUCA MARIA, PIETRO 104
29 RIZZI RAFFAELLA 104
6 CASCELLA DANIELE 102
24 NAPOLETANO MICHELE 96
13 DORONZO GIUSEPPE 83
21 LOMBARDI GIULIA MARIA 68
8 CURCI MICHELE 65
7 CASSATELLA MARCO 60
30 SANTORO ANTONIO 60
1 ASTUTO FRANCESCO 59
10 DARGENIO FLORIANA 58
3 BRUNO FRANCESCO 53
19 LANOTTE ALESSIO 51
32 TORRE GIUSEPPE 45
28 RIZZI ANTONIO 40
22 LOMBARDI MATTEO 35
15 GARGANO SERAFINA detta SARA 33
2 BALDUCCI ANTONIA detta ANTONELLA 24
9 DAMBRA GIUSEPPE 20
16 GUERRA GIUSEPPINA detta GIUSY 16
20 LANOTTE FRANCESCA 11
26 PICCOLO FRANCESCA ANNA 10
11 DIPAOLA GIOVANNI detto GIANNI 8
25 PERRUCCI ROSA 6

BARLETTA POPOLARE SCOMMEGNA SINDACO

NR CANDIDATO PREFERENZE
7 DIMONTE LUIGI 1270
8 SALVEMINI MARIA ANNA 741
1 BUFO GIUSEPPE 435
4 LIONETTI RAFFAELE 59
11 PERRONE STERPETA 59
14 CAMPESE IVANA 33
2 CASTRIOTTA EMANUELLA 31
9 OLIVA LUCA FABIO 26
13 TAGLIAFERRI EUGENIO FABIO 26
15 MASTROMATTEO DANIELA 20
10 DICORATO MARIANGELA 16
3 DICORATO MICHELE 13
16 CAMPESE SILVANA 13
23 PAOLILLO MARIANGELA 9
22 DE TULLIO MARIA 8
28 DINOIA VINCENZO 8
17 LAPORTA IMMACOLATA GAETANA 7
21 VITRANI VENERANDA 7
24 GUAGLIONE GRAZIA ANNA 7
25 PRINARI VALERIA 6
18 LATTANZIO TERESA 5
19 FASCILLA MARIA GRAZIA 5
20 DIBENEDETTO FRANCESCA 2
27 TRITTO ANNA IMMACOLATA 1
31 DI LERNIA CLAUDIO 1
5 PROPATO CHRISTIAN 0
6 ALICINO ROSA 0
12 SFREGOLA COSIMO DAMIANO 0
26 MANEA ANGHELINA 0
29 DEVITTORIO PASQUALE 0
30 CUSTODE GIUSEPPE 0
32 GISSI GIACOMO 0

CANNITO BARLETTA NEL CUORE

NR CANDIDATO PREFERENZE
4 CALABRESE GENNARO 529
13 DILEO ROCCO 489
25 RICATTI LUCIA detta LUCIANA 465
29 SOLOFRIZZO MARIA TERESA STEFANIA 218
24 POLLIDORI MASSIMO RAFFAELE 112
17 LACERENZA ANNA MARIA 34
10 DIBITONTO CARMELA detta MELA 33
3 CAGGIA GENNARO 27
6 DETTO NICOLA ALESSANDRO 23
23 PAOLILLO GIOCONDA 16
8 di PERNA ELISABETTA 14
9 DIBARI IMMACOLATA ALTOMARE detta CONCETTA 14
26 RUSSO SAVINO 12
27 SCIASCIA ERMINIA 6
5 CATALETA COSIMO DAMIANO 3
11 DICORATO EMANUELLA 3
12 DICUONZO GAETANO 3
14 DIMATTEO CARMELA 2
15 GOBBO ANNA 1
16 GRANIERO ANGELA 1
20 MASTROLILLO MARIA MICHELA 1
21 MORELLI RAFFAELE 1
28 SCOMMEGNA GRAZIA LUCIA 1
1 AMODIO CARLO 0
2 BOCCUTO MASSIMO 0
7 DI DONATO MAURIZIO 0
18 LAFORGIA ANTONIO 0
19 LOPEZ RUGGIERO UNDICESIMO 0
22 MOROSO MARIA ANTONIETTA 0
30 TRESCA ANTONIO 0
31 TRITTO ROBERTA 0
32 TRAISCI ALESSANDRO 0

EMILIANO SINDACO DI PUGLIA

NR CANDIDATO PREFERENZE
15 MARZOCCA RUGGIERO 567
8 DI LERNIA GIORGIO 274
3 CAPODICI AMEDEA detta DEA 203
5 CARPENTIERE FERDINANDO detto NANDO 201
23 RUTIGLIANO ANTONIETTA 96
6 CUORE ANDREA 46
26 SOMMA LUCIA, MARIA TERESA 45
7 DELLISANTI ROBERTA 43
9 DIBENEDETTO SALVATORE 42
21 ROCCO FRANCESCA SONIA 33
1 ALESI GIUSEPPA 17
10 FRANCAVILLA LUCIA 14
17 PASTORE LUIGI detto GINO 11
2 BINETTI MARIA detta MIRIANA 10
18 PEDONE GRAZIA 9
24 SALVEMINI ANGELO ANTONIO 9
12 GORGOGLIONE SERAFINA detta SARA 8
16 PASTORE MARIA PAOLA 8
19 PORCELLUZZI RAFFAELE 8
20 RIZZI PAOLA 7
25 SARCINA FRANCESCO 2
4 CAPUTO RUGGIERO 0
11 GAMBATESA MARTA 0
13 LAGIOIA MATTIA 0
14 LATTANZIO GIOVANNA 0
22 ROGGIO FELICE 0

AMICO

NR CANDIDATO PREFERENZE
13 FIORELLA RUGGIERO 388
1 CARLI ORONZO 307
16 LALUCE VINCENZO 302
2 PICCOLO FRANCESCA 286
18 MARINO ANGELA SILVIA 71
17 LANOTTE ALFREDO 51
5 BORRACCINO ROSALBA 20
6 CONTEDUCA FRANCESCO 18
22 SERIO GIUSEPPE 18
19 NANULA ANGELO 16
9 DIBELLO PASQUA 15
12 FILANNINO PASQUA LISA 11
20 NAPOLETANO SAVINO 9
15 GRIMALDI ANNA 5
21 PIAZZOLLA ANGELO RAFFAELE 5
7 DI GIULIO ANNA MARIA 4
10 DISALVO GILDA 4
14 FRANCAVILLA ANDREA 2
23 TERRONE NICOLA 1
3 ALBANESE RUGGIERO 0
4 AZZELLINO PIETRO 0
8 DIBARI MICHELANGELO 0
11 DISALVO VINCENZO 0
24 TRISORIO PASQUALE 0
25 MARCIANTE FABRIZIO 0
26 SARACINO ROSA PAOLA detta MARIAGRAZIA 0

BARLETTA AL CENTRO

NR CANDIDATO PREFERENZE
1 BASILE RUGGIERO FLAVIO detto FLAVIO 369
20 LOCONTE MICHELE 325
8 DE FINIS ALESSIA 146
28 SPERA ELISA ANNA MARIA 89
9 DELVECCHIO MICHELE FABIO detto FABIO 76
12 DIPALMA GIANNA 63
4 CITINO SALVATORE 59
22 MAIURRO IGNAZIO 43
30 VACCARIELLO GAETANO detto NINO 40
7 DE BENEDETTO ANNA LISA 38
6 DAMBRA NUNZIA 37
27 SOLOFRIZZO NICOLA 29
29 TORRE MICHELE 25
2 ANTONUCCI MICHELE 22
11 DIBENEDETTO BARTOLOMEO 18
26 SFREGOLA VINCENZO detto ENZO 17
23 MARTIRE SALVATORE 16
24 PIAZZOLLA ANTONIA 13
3 CARPENTIERE VITO 12
5 DALENO RUGGIERO 10
15 GORGOGLIONE SERAFINA 10
13 FILANNINO RAFFAELLA 8
10 DIBARI ELISA 7
19 LEONE CARLO 6
16 LAMACCHIA EMANUEL 5
21 LOVREGLIO RAFFAELLA 5
17 LANOTTE ELISABETTA 4
25 SFREGOLA LUCIA SIMONA 2
14 FIORE RAFFAELLA 1
18 LANOTTE TERESA 0

BARLETTA IN COMUNE CARMINE DORONZO SINDACO

NR CANDIDATO PREFERENZE
8 DESARIO GRAZIA 323
15 PINTO GIUSEPPE 235
9 DI MARCANTONIO ETTORE 91
1 BAYLON VINCENZO detto ENZO 68
6 CHIUMEO GAETANA ANNA ROMANA 50
5 CARBONE LUIGI 32
4 CAPPABIANCA LUIGI FILIPPO 28
12 DIVITTORIO TERESA 27
10 DIPILATO GRAZIA 23
21 VITRANI FRANCESCO 20
11 DIVITTORIO PAOLA 17
7 DASCANIO CRISTINA VINCENZA 15
2 BINETTI GIORGIA STELLA 13
18 ROMITAGGIO ANTONIETTA 10
19 SARDARO FRANCESCO MARIA 7
20 TANZI CARMELA 5
3 CANDIDO MATTEO 4
13 FIORELLA ROSANNA 3
16 PIZZI PIETRO PIERPAOLO MASSIMILIANO ANTONIO 2
14 LACQUANITI GIUSEPPE 0
17 RANA GAETANO 0

MOVIMENTO 5 STELLE 2050

NR CANDIDATO PREFERENZE
7 CORIOLANO ROTUNNO ANTONIO 241
1 BASILE GIUSEPPE 120
20 NANULA MARILISA 82
23 SAVELLA LUCA 79
9 DICIOLLO MICHELE 48
11 DIGIORGIO ANNA 44
2 BORRACCINO ANTONIO 33
5 CASCELLA COSIMO DAMIANO 30
19 MASTRORILLI GIUSEPPE 30
27 ZAGARIA MICHELE 27
25 TODISCO PIETRO 22
10 DICUONZO GAETANA 20
8 DI SCANNO GIOVANNA 19
21 PORCELLA MARIA 19
3 CALDAROLA EMANUELE 15
18 LAROSA MARIA LUISA 15
14 DORONZO ADELE 13
15 FILANNINO FRANCESCO 13
6 CONVERTINI VITO MARIA 8
12 DIMICCOLI DANIELA 8
26 VILELLA LUCIA 6
4 CARPAGNANO GIORGIO 5
13 DITRIZIO GIACOMO 5
17 GRILLO GIOVANNI 5
16 FILANNINO NUNZIA 4
22 RIZZI MARIA STERPETA 3
24 STELLA RUGGERO 1

LEGA SALVINI BARLETTA

NR CANDIDATO PREFERENZE
1 GRIMALDI RUGGIERO 524
3 BUFO DAMIANA COSIMA detta MIMMA 80
18 GALLU IACOPO 38
19 PICCIALLI VINCENZO 31
15 DIVICCARO ANGELA 26
24 SORBO ALESSIO 26
8 CENTONZE ANGELO 25
4 CAPUANO LUISIANA 18
17 FANELLI VINCENZO 15
7 CELLAMARE GIANVITO 14
12 DICUONZO GABRIELE 13
14 DILEO IGNAZIO 12
16 FAGGELLA FRANCESCO 11
10 DIBENEDETTO MARIA ROSA 9
21 ROTUNNO GIOVANNI 9
9 DELVECCHIO EMANUELE detto LELLO 8
22 SARDARO MARIA STERPETA 8
6 CASTIGLIONE ROSA 7
11 DICATALDO SIMONA 7
13 DIGIOIA ANNA 6
20 PICCOLO CARMINE 6
2 BARBATO ALESSANDRO ANTONIO 2
23 SCAGLIARINI CLAUDIA 1
5 CARLUCCI GIUSEPPE PIO 0

ITALIAVIVA PER DORONZO SINDACO

NR CANDIDATO PREFERENZE
1 CRUDELE RUGGIERO 213
2 ROCIOLA GENNARO ANTONIO 145
3 DITERLIZZI FRANCESCO 112
18 SPADAFORA ANTONIETTA 91
11 DIBENEDETTO GAETANO 51
12 DIMATTEO ELISA 34
7 DARGENIO CARMELA 28
5 CORVASCE FIRMINIA 19
10 DELVECCHIO COSIMO DAMIANO 17
8 DELCARMINE ISABELLA 15
6 DAMATO CARMELA 13
14 MENNUNI GRAZIANA 9
20 TORRE FAUSTA 8
21 TUOSTO DILIA 8
16 SECCIA MARIA 7
13 DORONZO VINCENZO 5
9 DELCURATOLO MARIA ANTONELLA 4
22 VENTAFRIDDA NICOLA FRANCESCO 2
19 TESSE FILOMENA MARIKA 1
4 CICCO ANTONELLA 0
15 PIAZZOLLA SAVERIO 0
17 SIMONE RUGGERO 0

BARLETTA SICURA

NR CANDIDATO PREFERENZE
1 GAMBARROTA NICOLA 158
20 VICO ANTONIO 79
19 VACCARIELLO FLORA 41
22 VINO SAVINO 34
3 CAFAGNA GIOVANNI 19
11 LACERENZA ANGELA PIA 17
16 SECCIA LUIGI 14
21 VILLAMAGNA GIOVINA detta GIO' 12
8 DICANOSA DAVIDE 8
18 VACCARIELLO MARIA 5
9 FIORELLA ELENA 4
13 LOLIVA PIERGIORGIO 3
10 GAMBINO SILVANA 2
15 SARCINA SABRINA 2
4 CAFAGNA IGNAZIO 1
5 COLABELLA ANTONIA 1
2 ANTONUCCI GIOVANNI VITTORIO 0
6 DESTEFANO COSIMO ANTONIO 0
7 DIBITONTO ELISABETTA 0
12 LAFORGIA SERAFINA 0
14 PARENZA ALBINO 0
17 SPERA ALESSANDRO 0

DEMOCRAZIA CRISTIANA

NR CANDIDATO PREFERENZE
1 SCOMMEGNA FRANCESCO 1
3 DICANDIA SANTA VALENTINA 1
13 CAPUTO STELLA 1
2 DELCURATOLO ANTONIO 0
4 FRANCONE FRANCESCO 0
5 DI NANNI RICCARDO 0
6 MASCOLO SAVINO 0
7 RICCO ROSA 0
8 CASCELLA DANIELA 0
9 FILANNINO DANIELA 0
10 RIEFOLO LUCIA 0
11 DANGELO CLARISSA 0
12 RANA FRANCESCA 0
14 DAZZARO ENRICO 0
15 CASSANO MARIA 0
16 LOMUSCIO MARIO 0
17 STRANIERO GIOVANNI 0
18 MUSCI SALVATORE 0
19 LIONETTI IGNAZIO 0
20 RIZZI ANNA SAVINA 0
21 CAFAGNA LORENZO 0
22 PINTO VINCENZO 0
23 BARBARO EMMANUELE 0
24 BRECCI RENATO 0

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