Tutti i voti dei candidati consiglieri di Barletta, lista per lista

I 4 candidati al voto © BarlettaLive
PD e Forza Italia spopolano a Barletta: sono questi i due partiti ad aver ottenuto la maggioranza delle preferenze dei cittadini barlettani. A seguire le liste "Scommegna Sindaco Movimento Civico" e "Cantiere Puglia per Emiliano".
Ai nomi dei primi dieci candidati consiglieri più votati se ne aggiungono tanti altri. Di seguito l'elenco complessivo dei voti ottenuti, consigliere per consigliere, lista per lista.
PD PARTITO DEMOCRATICO
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|2
|CARACCIOLO FILIPPO
|1401
|4
|CASCELLA ROSA
|1223
|14
|DIPAOLA ROSALIA detta LISIA
|1121
|20
|PAOLILLO GIUSEPPE detto PINUCCIO
|1104
|27
|SPINAZZOLA MASSIMO ANTONIO
|699
|11
|DEFIDIO FRANCESCA ROMANA
|634
|13
|DICATALDO SABINO
|623
|32
|VENTURA PASQUALE
|598
|6
|CORCELLA MARIANGELA ALESSANDRA
|550
|26
|SCIUSCO PIETRO detto PIERO
|538
|8
|DAMATO MARIA
|348
|24
|RIZZI FRANCESCA
|311
|25
|RUTA FRANCESCO
|263
|1
|CAFAGNA GIOVANNI
|234
|7
|CORTELLINO MARIA
|225
|3
|CAROPPO GIUSEPPINA detta GIUSY
|193
|16
|FILOGRASSO GIUSEPPE detto BEPPE
|176
|17
|FUMARULO GIUSEPPINA
|133
|28
|STRANIERO FILOMENA
|106
|19
|LONGO GIUSEPPE
|84
|23
|RIZZELLI TRISORIO ROSA detta RIZZELLI ROSA
|75
|10
|DEFAZIO MARIA
|60
|22
|PETRONELLI MADDALENA MARIA CRISTINA detta MARILENA
|58
|31
|TUPPUTI SAVERIO
|47
|12
|DEGENNARO NICOLA
|38
|18
|LASALA VITTORIA
|17
|29
|TANZI ALESSIO GIUSEPPE
|10
|15
|DORONZO ROBERTO
|9
|5
|CHIUMEO FABIO MASSIMO
|7
|21
|PASQUALE FRANCESCO
|6
|9
|DASCOLI GIANLUCA
|0
|30
|TORRE MARIA VALENTINA
|0
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER CANNITO
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|16
|LANOTTE MARCELLO
|1154
|6
|COMITANGELO ANTONIO
|830
|26
|PICCOLO RAFFAELLA
|626
|4
|CETO GIOVANNI detto GIANNI
|542
|11
|DIBENEDETTO GIUSEPPE
|541
|3
|CARDONE VITTORIO
|392
|14
|GIANFRANCESCO CATERINA detta KATIA
|341
|15
|GRIMALDI PIER PAOLO ROSARIO PIO
|328
|7
|CRESCENTE MARIA ANTONIETTA detta ANTONELLA
|326
|21
|NAPOLETANO MICHELE detto NAPOLITANO
|297
|9
|DASCOLI FRANCESCA
|261
|28
|RIZZI GIUSEPPE detto PINO
|259
|23
|PANSINI VITTORIO RUGGIERO
|189
|12
|DICUONZO FRANCESCA MARZIA
|184
|31
|TATO' EMANUELA detta MANUELA
|93
|22
|OROFINO IMMACOLATA BENEDETTA
|75
|27
|PORCELLA ANTONELLA
|75
|13
|FALANGA SALVATORE CLAUDIO
|52
|2
|CAGGIA FRANCESCO
|42
|18
|MASCOLO EMANUELE
|40
|8
|D'ALBA DANIELA
|35
|24
|PASCULLI ROSA
|33
|25
|PEDICO DANIELA
|30
|20
|NANULA LUCIA
|26
|19
|MASTRANGIOLI ROBERTA
|25
|10
|de MARTINO NORANTE LUIGI DOMENICO MICHELE detto DEMARTINO
|22
|29
|SFREGOLA ORIANA
|20
|1
|BUFO GIUSEPPE detto PINO
|16
|5
|CHIEPPA FRANCESCO PIETRO LUIGI
|13
|30
|STELLA MICHELE
|13
|17
|MAFFIONE MICHELE
|9
|32
|VISTA CARLO
|3
SCOMMEGNA SINDACO MOVIMENTO CIVICO
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|9
|DAMATO ANTONIO ANGELO detto ANTONELLO
|583
|17
|MAFFIONE MICHELE
|562
|19
|MEZZINA GIULIA ROSSANA
|487
|6
|COLASUONNO GIANLUCA
|463
|11
|DIMAGGIO VINCENZA detta ENZA
|462
|5
|CARPAGNANO RUGGIERO ANTONIO detto PACI
|458
|25
|SPINA DAVIDE RUGGIERO
|453
|22
|RIZZI MARIA detta MARIELLA
|447
|21
|PARTUCCI MYRIAM
|415
|16
|LIONETTI SALVATORE
|363
|4
|CAMPESE ANNA
|304
|14
|DIPAOLA GIUSEPPE
|277
|28
|ZAGARIA LUCA
|233
|18
|MEMEO MARIA GRAZIA
|135
|8
|CRISTALLO ANGELA
|102
|23
|RUTA TOMMASO
|75
|3
|CAFAGNA GIOVANNA NOEMI
|62
|27
|VURRO STEFANIA
|51
|10
|DICATALDO GIOVANNI
|24
|20
|PALMITESSA GIUSEPPINA
|12
|15
|INDIANO MICHELE
|9
|7
|CORTELLINO MARIA STERPETA
|8
|26
|TUPPO-ROTUNNO MARIANNA
|7
|2
|BIASINO RUGGIERO
|4
|1
|ALICINO NUNZIA
|2
|12
|DISTASO MARIA SANTA
|2
|24
|SAVOIA ANDREAS
|1
|13
|DIVINCENZO MARIA ANGELA
|0
CANTIERE PUGLIA per EMILIANO
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|21
|SPINAZZOLA ADELAIDE
|1266
|9
|DICORATO RUGGIERO
|1093
|17
|RIZZI GIUSEPPE ANTONIO detto PINO
|447
|26
|BORRACCINO RAFFAELLA
|434
|8
|DIBENEDETTO MICHELE
|346
|20
|SECCIA DAMIANA
|239
|12
|DORONZO FRANCESCO
|223
|25
|CRUDELE GIUSEPPE detto PINO
|179
|6
|DAMATO BRUNELLA
|168
|28
|CARIATI SAVINO
|132
|10
|DIMONTE FILOMENA DANIELA
|122
|3
|BOLLINO RUGGIERO
|117
|18
|ROBERTO NICOLANDREA detto ANDREA
|88
|27
|RUTIGLIANO GIUSEPPE
|75
|29
|PASTORE GIUSEPPE
|53
|19
|RONDINONE GIUSEPPE
|47
|7
|DAMATO MASSIMO VINCENZO
|44
|16
|RIEFOLO IMMACOLATA
|34
|1
|BALESTRUCCI ROSA ANNA
|12
|13
|FIORELLA PASQUALE
|10
|4
|BOUAOUK RABAH
|9
|22
|VALLARELLA MICHELE GIUSEPPE
|7
|11
|DIVICCARO ADDOLORATA
|6
|23
|ZAGARIA LEONARDO
|2
|5
|CILLI SABINA
|1
|14
|PAPAGNA FRANCESCA
|1
|24
|DICUONZO MARIA
|1
|2
|BLASONE EMANUELE
|0
|15
|PISTILLO ANTONIO
|0
GIORGIA MELONI PER CANNITO SINDACO FRATELLI D'ITALIA
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|1
|MELE STELLA detta STELLA
|886
|23
|MEMEO RICCARDO
|816
|4
|CEFOLA GENNARO
|688
|2
|ANTONUCCI LUIGI ROSARIO
|589
|16
|GORGOGLIONE MARTINA
|227
|22
|MASCOLO FRANCESCO
|181
|7
|D'ACCORSO CATERINA
|134
|20
|MAFFIONE MARIA LUIGIA
|127
|14
|FILANNINO FRANCESCO
|121
|5
|CILLI ORONZO
|108
|12
|DIPAOLA CARMELA
|76
|27
|SGUERA MICHELINA
|47
|8
|DE BIASE RAFFAELE
|40
|19
|IODICE ROSA
|40
|32
|FRANCAVILLA FRANCESCO
|33
|30
|LACALAMITA EMANUELLA
|31
|9
|DESANTIS VINCENZO
|29
|17
|GRAZIANO DEBORA
|29
|26
|SGRONI ANNA
|29
|15
|GARRIBBA IGNAZIO
|26
|10
|DI LEO ANNA LISA
|25
|28
|TATULLO GIUSEPPE
|25
|3
|CARDONE ISABELLA
|22
|24
|MORELLA MASSIMILIANO
|13
|11
|DICORATO GIOACCHINO
|11
|31
|PAPAGNI MAURO
|9
|13
|DORONZO CLAUDIA
|7
|6
|CORNETTI LUCIA
|5
|18
|IACONO FRANCESCA ROMANA
|5
|29
|ZAGARIA CINZIA
|5
|21
|MARCHISELLA RAFFAELLA
|1
|25
|NEVOLA MATTEO
|0
MINO CANNITO SINDACO
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|14
|GORGOGLIONE GIANLUCA
|1133
|24
|RANA MATTIA LETIZIA ANTONELLA detta LETIZIA
|876
|28
|TUPPUTI VITO
|518
|27
|TRIMIGNO MICHELE
|346
|20
|MELE PATRIZIA
|174
|16
|MACCHIARULO MARIANO
|154
|3
|BUFO KATIA
|128
|26
|RIEFOLO GRAZIA
|120
|5
|CHIARIELLO MICHELE ALFREDO
|93
|22
|PINTO MICHELE
|86
|4
|CALABRESE CARMELA
|83
|8
|DICORATO ADDOLORATA detta DORIANA
|73
|10
|DIVICCARO ANTONIO
|63
|7
|DIBARI SABINO MARIA
|59
|2
|BERARDINO VINCENZO
|54
|6
|DELVECCHIO MARIANNA
|47
|13
|FIORE RUGGIERO
|47
|11
|DORONZO ANGELA
|45
|23
|PORRECA FABIO
|45
|25
|RICATTI NUNZIO
|39
|17
|MAFFEI LUCIANO
|34
|15
|LOPS TERESA MARIA MARGHERITA
|30
|19
|MANOSPERTI GIUSEPPE
|30
|1
|ALBOREO MARTINA
|12
|12
|FIGLIOLIA GIUSEPPE
|12
|9
|DIELLA FILOMENO detto MIMMO
|8
|18
|MALCANGIO SAVERIO
|1
|21
|MUSCIAGNA MARIA ANNA
|1
CON BARLETTA
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|30
|TUPPUTI ROSA
|1482
|1
|BIZZOCA MICHELE
|509
|19
|MAZZARISI MICHELE detto MASSIMO
|489
|5
|CORCELLA GRAZIA
|360
|7
|DAMATO CLAUDIO
|194
|18
|MAFFIONE ANGELO
|177
|21
|MENNUNI GIANLUCA
|102
|31
|VITRANI FRANCESCO
|101
|6
|CRISTALLO VINCENZO detto ENZO
|99
|26
|SARCINA PATRIZIA
|90
|24
|ROCIOLA DOMINIQUE
|79
|4
|CASCELLA CLAUDIO
|56
|3
|CAFAGNA RUGGIERO ANTONIO detto NINO
|54
|11
|DIMASTROMATTEO RICCARDO
|51
|28
|TODISCO VINCENZO
|50
|8
|DICATALDO PASQUALE
|49
|22
|NEVOLA ORONZO detto NINO
|44
|12
|DIMICCOLI FRANCESCO detto FRANCO
|43
|2
|BORRACCINO GIUSEPPE
|31
|27
|SCOLAMACCHIA IOLANDA
|26
|23
|RIZZI MARIAPAOLA
|25
|9
|DICORATO RUGGIERO
|23
|15
|FIORELLA ANGELO
|23
|20
|MENNEA COSIMO IVAN
|16
|32
|ZAGARIA ANTONIA detta TITTI
|15
|16
|FRANCAVILLA TOMMASO
|10
|14
|FIORE LUCA MICHELE
|6
|17
|LOMBARDI LUISA
|6
|10
|DILEO PASQUA STEFANIA
|4
|25
|RUSSO DANIELA
|2
|13
|FILANNINO ROSA
|1
|29
|TOZZI PAOLA,BRUNA detta BRUNELLA
|0
SI COALIZIONE CIVICA PER LA CITTA' FUTURA DORONZO SINDACO
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|12
|DIVICCARO MICHELA
|749
|27
|QUARTO RUGGIERO detto RINO
|620
|5
|CAPORUSSO DOMENICO detto MIMMO
|341
|4
|CAFIERO MATILDE ANNA ELEONORA
|279
|14
|FILANNINO MICHELANGELO DOMENICO
|178
|31
|SCHIAVONE GIUSEPPE detto PEPPE
|173
|23
|MODUGNO VALERIA
|130
|17
|ITALIANO SAVINO MARIA
|121
|18
|LAMONACA LUCA MARIA, PIETRO
|104
|29
|RIZZI RAFFAELLA
|104
|6
|CASCELLA DANIELE
|102
|24
|NAPOLETANO MICHELE
|96
|13
|DORONZO GIUSEPPE
|83
|21
|LOMBARDI GIULIA MARIA
|68
|8
|CURCI MICHELE
|65
|7
|CASSATELLA MARCO
|60
|30
|SANTORO ANTONIO
|60
|1
|ASTUTO FRANCESCO
|59
|10
|DARGENIO FLORIANA
|58
|3
|BRUNO FRANCESCO
|53
|19
|LANOTTE ALESSIO
|51
|32
|TORRE GIUSEPPE
|45
|28
|RIZZI ANTONIO
|40
|22
|LOMBARDI MATTEO
|35
|15
|GARGANO SERAFINA detta SARA
|33
|2
|BALDUCCI ANTONIA detta ANTONELLA
|24
|9
|DAMBRA GIUSEPPE
|20
|16
|GUERRA GIUSEPPINA detta GIUSY
|16
|20
|LANOTTE FRANCESCA
|11
|26
|PICCOLO FRANCESCA ANNA
|10
|11
|DIPAOLA GIOVANNI detto GIANNI
|8
|25
|PERRUCCI ROSA
|6
BARLETTA POPOLARE SCOMMEGNA SINDACO
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|7
|DIMONTE LUIGI
|1270
|8
|SALVEMINI MARIA ANNA
|741
|1
|BUFO GIUSEPPE
|435
|4
|LIONETTI RAFFAELE
|59
|11
|PERRONE STERPETA
|59
|14
|CAMPESE IVANA
|33
|2
|CASTRIOTTA EMANUELLA
|31
|9
|OLIVA LUCA FABIO
|26
|13
|TAGLIAFERRI EUGENIO FABIO
|26
|15
|MASTROMATTEO DANIELA
|20
|10
|DICORATO MARIANGELA
|16
|3
|DICORATO MICHELE
|13
|16
|CAMPESE SILVANA
|13
|23
|PAOLILLO MARIANGELA
|9
|22
|DE TULLIO MARIA
|8
|28
|DINOIA VINCENZO
|8
|17
|LAPORTA IMMACOLATA GAETANA
|7
|21
|VITRANI VENERANDA
|7
|24
|GUAGLIONE GRAZIA ANNA
|7
|25
|PRINARI VALERIA
|6
|18
|LATTANZIO TERESA
|5
|19
|FASCILLA MARIA GRAZIA
|5
|20
|DIBENEDETTO FRANCESCA
|2
|27
|TRITTO ANNA IMMACOLATA
|1
|31
|DI LERNIA CLAUDIO
|1
|5
|PROPATO CHRISTIAN
|0
|6
|ALICINO ROSA
|0
|12
|SFREGOLA COSIMO DAMIANO
|0
|26
|MANEA ANGHELINA
|0
|29
|DEVITTORIO PASQUALE
|0
|30
|CUSTODE GIUSEPPE
|0
|32
|GISSI GIACOMO
|0
CANNITO BARLETTA NEL CUORE
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|4
|CALABRESE GENNARO
|529
|13
|DILEO ROCCO
|489
|25
|RICATTI LUCIA detta LUCIANA
|465
|29
|SOLOFRIZZO MARIA TERESA STEFANIA
|218
|24
|POLLIDORI MASSIMO RAFFAELE
|112
|17
|LACERENZA ANNA MARIA
|34
|10
|DIBITONTO CARMELA detta MELA
|33
|3
|CAGGIA GENNARO
|27
|6
|DETTO NICOLA ALESSANDRO
|23
|23
|PAOLILLO GIOCONDA
|16
|8
|di PERNA ELISABETTA
|14
|9
|DIBARI IMMACOLATA ALTOMARE detta CONCETTA
|14
|26
|RUSSO SAVINO
|12
|27
|SCIASCIA ERMINIA
|6
|5
|CATALETA COSIMO DAMIANO
|3
|11
|DICORATO EMANUELLA
|3
|12
|DICUONZO GAETANO
|3
|14
|DIMATTEO CARMELA
|2
|15
|GOBBO ANNA
|1
|16
|GRANIERO ANGELA
|1
|20
|MASTROLILLO MARIA MICHELA
|1
|21
|MORELLI RAFFAELE
|1
|28
|SCOMMEGNA GRAZIA LUCIA
|1
|1
|AMODIO CARLO
|0
|2
|BOCCUTO MASSIMO
|0
|7
|DI DONATO MAURIZIO
|0
|18
|LAFORGIA ANTONIO
|0
|19
|LOPEZ RUGGIERO UNDICESIMO
|0
|22
|MOROSO MARIA ANTONIETTA
|0
|30
|TRESCA ANTONIO
|0
|31
|TRITTO ROBERTA
|0
|32
|TRAISCI ALESSANDRO
|0
EMILIANO SINDACO DI PUGLIA
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|15
|MARZOCCA RUGGIERO
|567
|8
|DI LERNIA GIORGIO
|274
|3
|CAPODICI AMEDEA detta DEA
|203
|5
|CARPENTIERE FERDINANDO detto NANDO
|201
|23
|RUTIGLIANO ANTONIETTA
|96
|6
|CUORE ANDREA
|46
|26
|SOMMA LUCIA, MARIA TERESA
|45
|7
|DELLISANTI ROBERTA
|43
|9
|DIBENEDETTO SALVATORE
|42
|21
|ROCCO FRANCESCA SONIA
|33
|1
|ALESI GIUSEPPA
|17
|10
|FRANCAVILLA LUCIA
|14
|17
|PASTORE LUIGI detto GINO
|11
|2
|BINETTI MARIA detta MIRIANA
|10
|18
|PEDONE GRAZIA
|9
|24
|SALVEMINI ANGELO ANTONIO
|9
|12
|GORGOGLIONE SERAFINA detta SARA
|8
|16
|PASTORE MARIA PAOLA
|8
|19
|PORCELLUZZI RAFFAELE
|8
|20
|RIZZI PAOLA
|7
|25
|SARCINA FRANCESCO
|2
|4
|CAPUTO RUGGIERO
|0
|11
|GAMBATESA MARTA
|0
|13
|LAGIOIA MATTIA
|0
|14
|LATTANZIO GIOVANNA
|0
|22
|ROGGIO FELICE
|0
AMICO
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|13
|FIORELLA RUGGIERO
|388
|1
|CARLI ORONZO
|307
|16
|LALUCE VINCENZO
|302
|2
|PICCOLO FRANCESCA
|286
|18
|MARINO ANGELA SILVIA
|71
|17
|LANOTTE ALFREDO
|51
|5
|BORRACCINO ROSALBA
|20
|6
|CONTEDUCA FRANCESCO
|18
|22
|SERIO GIUSEPPE
|18
|19
|NANULA ANGELO
|16
|9
|DIBELLO PASQUA
|15
|12
|FILANNINO PASQUA LISA
|11
|20
|NAPOLETANO SAVINO
|9
|15
|GRIMALDI ANNA
|5
|21
|PIAZZOLLA ANGELO RAFFAELE
|5
|7
|DI GIULIO ANNA MARIA
|4
|10
|DISALVO GILDA
|4
|14
|FRANCAVILLA ANDREA
|2
|23
|TERRONE NICOLA
|1
|3
|ALBANESE RUGGIERO
|0
|4
|AZZELLINO PIETRO
|0
|8
|DIBARI MICHELANGELO
|0
|11
|DISALVO VINCENZO
|0
|24
|TRISORIO PASQUALE
|0
|25
|MARCIANTE FABRIZIO
|0
|26
|SARACINO ROSA PAOLA detta MARIAGRAZIA
|0
BARLETTA AL CENTRO
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|1
|BASILE RUGGIERO FLAVIO detto FLAVIO
|369
|20
|LOCONTE MICHELE
|325
|8
|DE FINIS ALESSIA
|146
|28
|SPERA ELISA ANNA MARIA
|89
|9
|DELVECCHIO MICHELE FABIO detto FABIO
|76
|12
|DIPALMA GIANNA
|63
|4
|CITINO SALVATORE
|59
|22
|MAIURRO IGNAZIO
|43
|30
|VACCARIELLO GAETANO detto NINO
|40
|7
|DE BENEDETTO ANNA LISA
|38
|6
|DAMBRA NUNZIA
|37
|27
|SOLOFRIZZO NICOLA
|29
|29
|TORRE MICHELE
|25
|2
|ANTONUCCI MICHELE
|22
|11
|DIBENEDETTO BARTOLOMEO
|18
|26
|SFREGOLA VINCENZO detto ENZO
|17
|23
|MARTIRE SALVATORE
|16
|24
|PIAZZOLLA ANTONIA
|13
|3
|CARPENTIERE VITO
|12
|5
|DALENO RUGGIERO
|10
|15
|GORGOGLIONE SERAFINA
|10
|13
|FILANNINO RAFFAELLA
|8
|10
|DIBARI ELISA
|7
|19
|LEONE CARLO
|6
|16
|LAMACCHIA EMANUEL
|5
|21
|LOVREGLIO RAFFAELLA
|5
|17
|LANOTTE ELISABETTA
|4
|25
|SFREGOLA LUCIA SIMONA
|2
|14
|FIORE RAFFAELLA
|1
|18
|LANOTTE TERESA
|0
BARLETTA IN COMUNE CARMINE DORONZO SINDACO
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|8
|DESARIO GRAZIA
|323
|15
|PINTO GIUSEPPE
|235
|9
|DI MARCANTONIO ETTORE
|91
|1
|BAYLON VINCENZO detto ENZO
|68
|6
|CHIUMEO GAETANA ANNA ROMANA
|50
|5
|CARBONE LUIGI
|32
|4
|CAPPABIANCA LUIGI FILIPPO
|28
|12
|DIVITTORIO TERESA
|27
|10
|DIPILATO GRAZIA
|23
|21
|VITRANI FRANCESCO
|20
|11
|DIVITTORIO PAOLA
|17
|7
|DASCANIO CRISTINA VINCENZA
|15
|2
|BINETTI GIORGIA STELLA
|13
|18
|ROMITAGGIO ANTONIETTA
|10
|19
|SARDARO FRANCESCO MARIA
|7
|20
|TANZI CARMELA
|5
|3
|CANDIDO MATTEO
|4
|13
|FIORELLA ROSANNA
|3
|16
|PIZZI PIETRO PIERPAOLO MASSIMILIANO ANTONIO
|2
|14
|LACQUANITI GIUSEPPE
|0
|17
|RANA GAETANO
|0
MOVIMENTO 5 STELLE 2050
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|7
|CORIOLANO ROTUNNO ANTONIO
|241
|1
|BASILE GIUSEPPE
|120
|20
|NANULA MARILISA
|82
|23
|SAVELLA LUCA
|79
|9
|DICIOLLO MICHELE
|48
|11
|DIGIORGIO ANNA
|44
|2
|BORRACCINO ANTONIO
|33
|5
|CASCELLA COSIMO DAMIANO
|30
|19
|MASTRORILLI GIUSEPPE
|30
|27
|ZAGARIA MICHELE
|27
|25
|TODISCO PIETRO
|22
|10
|DICUONZO GAETANA
|20
|8
|DI SCANNO GIOVANNA
|19
|21
|PORCELLA MARIA
|19
|3
|CALDAROLA EMANUELE
|15
|18
|LAROSA MARIA LUISA
|15
|14
|DORONZO ADELE
|13
|15
|FILANNINO FRANCESCO
|13
|6
|CONVERTINI VITO MARIA
|8
|12
|DIMICCOLI DANIELA
|8
|26
|VILELLA LUCIA
|6
|4
|CARPAGNANO GIORGIO
|5
|13
|DITRIZIO GIACOMO
|5
|17
|GRILLO GIOVANNI
|5
|16
|FILANNINO NUNZIA
|4
|22
|RIZZI MARIA STERPETA
|3
|24
|STELLA RUGGERO
|1
LEGA SALVINI BARLETTA
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|1
|GRIMALDI RUGGIERO
|524
|3
|BUFO DAMIANA COSIMA detta MIMMA
|80
|18
|GALLU IACOPO
|38
|19
|PICCIALLI VINCENZO
|31
|15
|DIVICCARO ANGELA
|26
|24
|SORBO ALESSIO
|26
|8
|CENTONZE ANGELO
|25
|4
|CAPUANO LUISIANA
|18
|17
|FANELLI VINCENZO
|15
|7
|CELLAMARE GIANVITO
|14
|12
|DICUONZO GABRIELE
|13
|14
|DILEO IGNAZIO
|12
|16
|FAGGELLA FRANCESCO
|11
|10
|DIBENEDETTO MARIA ROSA
|9
|21
|ROTUNNO GIOVANNI
|9
|9
|DELVECCHIO EMANUELE detto LELLO
|8
|22
|SARDARO MARIA STERPETA
|8
|6
|CASTIGLIONE ROSA
|7
|11
|DICATALDO SIMONA
|7
|13
|DIGIOIA ANNA
|6
|20
|PICCOLO CARMINE
|6
|2
|BARBATO ALESSANDRO ANTONIO
|2
|23
|SCAGLIARINI CLAUDIA
|1
|5
|CARLUCCI GIUSEPPE PIO
|0
ITALIAVIVA PER DORONZO SINDACO
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|1
|CRUDELE RUGGIERO
|213
|2
|ROCIOLA GENNARO ANTONIO
|145
|3
|DITERLIZZI FRANCESCO
|112
|18
|SPADAFORA ANTONIETTA
|91
|11
|DIBENEDETTO GAETANO
|51
|12
|DIMATTEO ELISA
|34
|7
|DARGENIO CARMELA
|28
|5
|CORVASCE FIRMINIA
|19
|10
|DELVECCHIO COSIMO DAMIANO
|17
|8
|DELCARMINE ISABELLA
|15
|6
|DAMATO CARMELA
|13
|14
|MENNUNI GRAZIANA
|9
|20
|TORRE FAUSTA
|8
|21
|TUOSTO DILIA
|8
|16
|SECCIA MARIA
|7
|13
|DORONZO VINCENZO
|5
|9
|DELCURATOLO MARIA ANTONELLA
|4
|22
|VENTAFRIDDA NICOLA FRANCESCO
|2
|19
|TESSE FILOMENA MARIKA
|1
|4
|CICCO ANTONELLA
|0
|15
|PIAZZOLLA SAVERIO
|0
|17
|SIMONE RUGGERO
|0
BARLETTA SICURA
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|1
|GAMBARROTA NICOLA
|158
|20
|VICO ANTONIO
|79
|19
|VACCARIELLO FLORA
|41
|22
|VINO SAVINO
|34
|3
|CAFAGNA GIOVANNI
|19
|11
|LACERENZA ANGELA PIA
|17
|16
|SECCIA LUIGI
|14
|21
|VILLAMAGNA GIOVINA detta GIO'
|12
|8
|DICANOSA DAVIDE
|8
|18
|VACCARIELLO MARIA
|5
|9
|FIORELLA ELENA
|4
|13
|LOLIVA PIERGIORGIO
|3
|10
|GAMBINO SILVANA
|2
|15
|SARCINA SABRINA
|2
|4
|CAFAGNA IGNAZIO
|1
|5
|COLABELLA ANTONIA
|1
|2
|ANTONUCCI GIOVANNI VITTORIO
|0
|6
|DESTEFANO COSIMO ANTONIO
|0
|7
|DIBITONTO ELISABETTA
|0
|12
|LAFORGIA SERAFINA
|0
|14
|PARENZA ALBINO
|0
|17
|SPERA ALESSANDRO
|0
DEMOCRAZIA CRISTIANA
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|1
|SCOMMEGNA FRANCESCO
|1
|3
|DICANDIA SANTA VALENTINA
|1
|13
|CAPUTO STELLA
|1
|2
|DELCURATOLO ANTONIO
|0
|4
|FRANCONE FRANCESCO
|0
|5
|DI NANNI RICCARDO
|0
|6
|MASCOLO SAVINO
|0
|7
|RICCO ROSA
|0
|8
|CASCELLA DANIELA
|0
|9
|FILANNINO DANIELA
|0
|10
|RIEFOLO LUCIA
|0
|11
|DANGELO CLARISSA
|0
|12
|RANA FRANCESCA
|0
|14
|DAZZARO ENRICO
|0
|15
|CASSANO MARIA
|0
|16
|LOMUSCIO MARIO
|0
|17
|STRANIERO GIOVANNI
|0
|18
|MUSCI SALVATORE
|0
|19
|LIONETTI IGNAZIO
|0
|20
|RIZZI ANNA SAVINA
|0
|21
|CAFAGNA LORENZO
|0
|22
|PINTO VINCENZO
|0
|23
|BARBARO EMMANUELE
|0
|24
|BRECCI RENATO
|0