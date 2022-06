Damiani su Cannito: «È il Sindaco che gran parte degli elettori rivuole»

«Un combattente nato, un uomo fiero, un professionista capace, un politico appassionato, un padre di famiglia, che crede fino in fondo nelle sue idee e ne fa una missione a servizio della comunità». Questo il commento del senatore Dario Damiani, che prosegue: «Mino Cannito è tutto questo e i cittadini di Barletta glielo hanno riconosciuto, premiandolo con un consenso personale altissimo, anche oltre le liste a suo sostegno; al contrario della sua diretta avversaria, bocciata sul piano personale dal voto disgiunto che le consegna un risultato ben al di sotto del totale delle sue liste. Un'indicazione quindi già netta e precisa degli elettori, che premiano la persona Mino Cannito oltre al politico. Grazie al suo straordinario risultato, la città avrà finalmente anche un Consiglio comunale rinnovato, fatto di persone competenti e appassionate ma soprattutto leali, per una città più libera e forte, come lo slogan che abbiamo scelto per questa importante campagna elettorale. Eravamo certi del ballottaggio, ma arrivarci in testa è stata la sorpresa: Mino Cannito è il Sindaco che gran parte degli elettori rivuole a Palazzo di Città, per proseguire il lavoro purtroppo fortemente limitato da due anni di pandemia e poi interrotto di colpo».

«Il mio ringraziamento - conclude - va quindi in primis all'uomo e al politico di valore che è Mino Cannito; poi alla nostra coalizione, compatta e determinata, e alla lista di Forza Italia, che è secondo partito a Barletta e primo della coalizione con l'11,64% delle preferenze: un risultato eccezionale, secondo in Italia dopo Monza. Sapevamo di avere candidati di grande qualità, stimati da tutti, che hanno condotto una campagna elettorale porta a porta, su temi di grande interesse generale, senza mai scadere nei personalismi. Il gioco di squadra è stato l'anima di questo risultato. Ora ci attendono due settimane di ulteriore confronto con i cittadini per raggiungere il risultato finale che Barletta merita: un'amministrazione e una città più libera e più forte, che si emancipa finalmente dai condizionamenti esterni che da anni ne frenano lo sviluppo, che dialoga in prima persona sui tavoli nazionali attraverso i suoi referenti parlamentari. Siamo a un passo dalla meta, da quel traguardo verso il quale già tantissimi cittadini hanno dimostrato di guardare insieme a noi con speranza. Una speranza che sarà realtà fra due settimane, noi ci crediamo».