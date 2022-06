Maria Angela Carone: «Noi ce l'abbiamo messa tutta»

Con le preferenze inferiori al 3%, Maria Angela Carone e il Movimento 5 Stelle non sono riusciti ad ottenere un posto in consiglio comunale.

Il candidato sindaco commenta così i risultati: «Noi ce l'abbiamo messa tutta. Abbiamo fatto una scelta coraggiosa, nonostante le difficili condizioni di partenza. L'esito del voto non ci consente di entrare in Consiglio comunale. L'impegno profuso in questi anni non è bastato. Ringraziamo i cittadini che hanno creduto in noi e, ancora una volta, ci hanno dato fiducia. Da quella fiducia riprenderemo il nostro percorso. A presto!».