Spogli (quasi) ultimati: mancano 7mila voti. Il ballottaggio sembrerebbe essere certo

Sta per concludersi lo spoglio delle amministrative 2022: su 49.885 voti mancano all'appello solo 7172, per un totale di 9 seggi. L'ipotesi del ballottaggio sembrerebbe essere ora una conferma: i cittadini torneranno alle urne il 26 giugno per decidere chi diventerà sindaco tra Cosimo Cannito e Santa Scommegna.

Gli ultimi dati confermano quanto ipotizzato inizialmente: Cosimo Cannito ha raggiunto il maggior numero di consensi nella popolazione barlettana, Scommegna lo ha seguito. Questo, tuttavia, non è bastato per ottenere la maggioranza al primo turno: con il 43% dei consensi non è bastato.

A compromettere il risultato finale, molto probabilmente, la divisione del centrosinistra barlettano: Carmine Doronzo ha ottenuto un 18%, vera rivelazione della tornata elettorale. È la sua discesa in campo, infatti, come la stessa candidata Scommegna ha rilevato, ad aver determinato il ballottaggio.

L'ultimo round, dunque,si giocherà tra due settimane. Quel che è certo è che i barlettani saranno chiamati a decidere su due visioni di città molto diverse tra loro.

